Şortlu kadını çeken taksici 'imdat' çığlıklarına aldırmadan polisten kaçtı

İstanbul'un Fulya semtinden yolcu taşıyan bir taksici, yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğraflarını çekti. Kadın yolcuların tepki gösterdiği taksici, 'taciz değil' diyerek kendini savundu. Yolcuların yolda bulunan polislere kendisi şikayet edeceklerini söylemesiyle paniğe kapılan taksiciyi kaçmaya kalktı. İmdat çığlıklarına aldırmayarak hızlanan taksici, panikle telefonundaki video ve fotoğrafları silmeye kalktı. Kısa süre polis tarafından durdurulan taksici, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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'TELEFONUMU GÖSTEREMEM'

Yoldan geçen bir kadının fotoğrafını çeken taksici, yolcuların bunun bir taciz olduğunu söylemesi ve telefonunu göstermesini istemesi üzerine "Taciz değil hanımefendi. Telefonumu gösteremem" diye yanıt verdi. Kadınlar ise 'Telefonunu polise göstermek zorundasın' derken yolda gördükleri polislerden yardım istedi.