Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Muğla’da yaşayan Olga Vetoshkina 9 yaşındaki kızının eski eşi tarafından kaçırıldığını iddia etti

    Muğla’da yaşayan Olga Vetoshkina, velayeti kendisinde olan 9 yaşındaki kızının eski eşi tarafından kaçırıldığını söyledi. Rus anne, “Aç mı, tok mu, ne yaşıyor, hiçbir şey bilmiyorum. Çocuğumu bana getirin” dedi.

    Annenin feryadı

    Rus Olga Top Vetoshkina ve 38 yaşındaki Mustafa Öztürk, yıllar önce internette tanışarak arkadaş oldular. Olga, 2012 yılında Rusya'dan Türkiye'ye, sevgilisi Mustafa Öztürk'ün yaşadığı Mersin'e geldi. Aralarındaki aşkı evlilikle taçlandıran çiftin 2013 yılında 'Victoria' adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Mersin'de yaşamını sürdüren çiftin bir süre sonra evliliklerinde sorunlar ortaya çıktı. Ardından Olga ve Mustafa Öztürk çifti 2016 yılında 'şiddetli geçimsizlik' sebebiyle boşanmak için mahkemeye başvurdu. Çiftin çocuklarının velayeti için açılan davada, Mersin 6'ncı Aile Mahkemesi 2018'de çocuğun velayetini Rus anne Olga'ya verdi. Mahkeme, baba Mustafa Öztürk'e de belirlenen aralıklarla çocuğunu görme hakkı tanıdı. Bu süreçte Olga başka bir adamla evlenerek Muğla'ya yerleşirken, kızı Victoria da onunla yaşamaya devam etti. Ancak baba, Victoria'yı kaçırdı. Olga, "Bütün günüm çocuğumu düşünmekle geçiyor. Aç mı, tok mu, ne yaşıyor, hiçbir şey bilmiyorum. Çocuğumu bana getirin" dedi.



    KIZIM OLMADAN ASLA
    Olga Top Vetoshkina, kızına kavuşmak için her yolu deneyeceğini söyledi. Olga, "Kızım olmadan yaşamak istemiyorum" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Önce paylaştı sonra fırça yiyince sildi: AK Parti önde...
    Haberler Yaşam Muğla’da yaşayan Olga Vetoshkina 9 yaşındaki kızının eski eşi tarafından kaçırıldığını iddia etti
        SON DAKİKA