Muğla’da yaşayan Olga Vetoshkina 9 yaşındaki kızının eski eşi tarafından kaçırıldığını iddia etti

Rus Olga Top Vetoshkina ve 38 yaşındaki Mustafa Öztürk, yıllar önce internette tanışarak arkadaş oldular. Olga, 2012 yılında Rusya'dan Türkiye'ye, sevgilisi Mustafa Öztürk'ün yaşadığı Mersin'e geldi. Aralarındaki aşkı evlilikle taçlandıran çiftin 2013 yılında 'Victoria' adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Mersin'de yaşamını sürdüren çiftin bir süre sonra evliliklerinde sorunlar ortaya çıktı. Ardından Olga ve Mustafa Öztürk çifti 2016 yılında 'şiddetli geçimsizlik' sebebiyle boşanmak için mahkemeye başvurdu. Çiftin çocuklarının velayeti için açılan davada, Mersin 6'ncı Aile Mahkemesi 2018'de çocuğun velayetini Rus anne Olga'ya verdi. Mahkeme, baba Mustafa Öztürk'e de belirlenen aralıklarla çocuğunu görme hakkı tanıdı. Bu süreçte Olga başka bir adamla evlenerek Muğla'ya yerleşirken, kızı Victoria da onunla yaşamaya devam etti. Ancak baba, Victoria'yı kaçırdı. Olga, "Bütün günüm çocuğumu düşünmekle geçiyor. Aç mı, tok mu, ne yaşıyor, hiçbir şey bilmiyorum. Çocuğumu bana getirin" dedi.