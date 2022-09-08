Kontrolden çıkan araç yürüyüş yoluna daldı! Ortalık savaş alanına döndü! Yer: Sinop

Bu sırada bir iş yerinin önünde yemek yiyen Mert G. ise etrafa saçılan parçaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaşanan kaza sonrası cadde savaş alanına döndü. Araçta yapılan incelemede içinde etil alkol olduğu tahmin edilen bir şişe bulundu. Yaralı Mert G. ile sürücü M.A. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Araçta yakıt sızıntısı olduğundan şüphelenilerek Sinop İtfaiyesi ekipleri olay yerinde bulundu.



Trafik ve asayiş şube ekiplerinin incelemesi sonrası caddede Sinop Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması sürdürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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