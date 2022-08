Beyzbol sopasıyla otomobili gasp etti | Yurttan haberler

İzmit'te M.Y, polis merkezine giderek komşusu F.Z. ile ilişkisi olduğunu, F.Z.'nin eşi H.Z.'nin ilişkilerini öğrenince kendisini çırılçıplak soyarak, beyzbol sopasıyla dövdüğünü, o anları cep telefonuyla kaydettiğini söyledi. M.Y. ayrıca H.Z.'nin kendisine görüntülerle şantaj yaptığını, otomobilinin satışını bedelsiz olarak onun akrabası U.Y.'nin üzerine yaptığını ifade etti. Polis, H.Z. ile eşi F.Z. ve akrabaları U.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, suçlamaları reddetti. F.Z. M.Y. ile aralarında ilişki olmadığını söyledi.

TUTUKLANDI İTİRAF ETTİ

H.Z. 'Gasp, şantaj, cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. F.Z. ve U.Y. ise serbest bırakıldı.







SON UMUT

Konya Ereğli'de Umut Ünlü (8), 4 gün önce sokakta oynarken 4 sahipsiz köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralandı. Konya Şehir Hastanesi yoğun bakımında uyutulan Umut'un babası Durmuş Ünlü, "Kesin bir şey diyemeyiz, daha yatacak dediler" dedi.







İETT ŞOFÖRÜ TRAFIKTEN SIKILDI. ARACI YOLCUYA BIRAKTI

İstanbul'da bir İETT şoförü, "Bu kadarına pes" dedirtti. Silivri-Avcılar hattında çalışan sürücü, 1.5 saatlik yolun 43 dakikasını telefonuna bakarak gitti.



Uyarıları da önemsemedi. Sonra da sıkılıp direksiyonu bir yolcuya verdi. Kendisi de yan koltuğa geçti. Olan biteni cep telefonuyla çeken Erkut Güner, "Kimlere emanetiz" dedi.







KALP ADAŞI

ASEL Hafsa İnan, balkondan düşüp yaralandı. Kurtarılamadı. Organları bağışlandı. KALBİ adaşı Asel Lina Adıyaman'a takıldı. Ve küçük kız dün hastaneden çıktı...







HAYALLERİNİ YA'BACAK'

Adana'da Muhammet Erol (8), kaval kemiği yokluğuyla dünyaya geldi. 8 ay önce ise enfeksiyon nedeniyle iki bacağını kaybetti. BİR hayırsever, ona hayalini kurduğu protez bacakları gönderdi. Küçük çocuk, "Sahaya çıktım. Büyüyünce polis olmak istiyorum" dedi.