Almanya onu konuşuyor! Aracında bayılan kadına anında müdahale etti





KALP MASAJINA BAŞLADI...

Hemen aracının önüne geçti. Fren yaparak aracı durdurabildi. Baygın sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ağzından köpekler gelen ve nabzı atmayan kadını, kalp masajı yaparak hayata döndürmek için büyük çaba sarf etti. Şunları söyledi- Herkes 'Sen kahramansın' diyor. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Maalesef dün haber geldi. Müdahale ettiğim kadın hayatını kaybetmiş. Bu kaza nedeniyle değil, başka hastalıkları da varmış. Ayrıca Covid- 19'a yakalanmış. Elimizden geleni yaptım. Ancak başaramadım.