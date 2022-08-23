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    Almanya onu konuşuyor! Aracında bayılan kadına anında müdahale etti

    Gurbetçi Mustafa Aytaş, aracında bayılan Alman kadına anında müdahale etti. Ülkede kahraman ilan edildi. “Elimden gelenin en iyisini yaptım. Ancak maalesef hastayı kurtaramadım” dedi.

    Süpermen!

    Gurur dolu haberin adresi Almanya'nın Köln şehriydi. Mustafa Aytaş, 16 Ağustos'ta kızını okuldan almak için aracına bindi. Bu sırada, öndeki araçta bir sorun olmasından şüphelendi. Müdahale etmek için otomobilin yanına yaklaştığında, şoförün bilincini kaybettiğini fark etti.



    KALP MASAJINA BAŞLADI...
    Hemen aracının önüne geçti. Fren yaparak aracı durdurabildi. Baygın sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ağzından köpekler gelen ve nabzı atmayan kadını, kalp masajı yaparak hayata döndürmek için büyük çaba sarf etti. Şunları söyledi- Herkes 'Sen kahramansın' diyor. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Maalesef dün haber geldi. Müdahale ettiğim kadın hayatını kaybetmiş. Bu kaza nedeniyle değil, başka hastalıkları da varmış. Ayrıca Covid- 19'a yakalanmış. Elimizden geleni yaptım. Ancak başaramadım.



    ALMANYA ONU KONUŞUYOR
    Mustafa Aytaş, talihsiz kadını hayata döndürmek için dakikalarca mücadele etti. Ancak 4 gün sonra acı haber geldi. Müdahale ettiği kadının hayatını kalbettiğini öğrendi.

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