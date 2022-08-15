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    Kan donduran vahşet! Serkan Ayvaoğlu eşi Şenay Ayvaoğlu’nu düğünden çıkarıp çocuklarının gözü önünde tabanca ile katletti

    Serkan Ayvaoğlu, daha önce dinlenme tesisinde kolunu kırdığı eşi Şenay Ayvaoğlu’nu düğünden çıkardı. Çocuklarının gözü önünde tabancayla başına sıkarak hayattan kopardı.

    Kanlı düğün!

    Antalya Döşemealtı'nda Serkan Ayvaoğlu (42), önceki akşam boşanma aşamasında olduğu eşi Şenay Ayvaoğlu (37) ile konuşmak için düğünde bulunduğu alana geldi. Eşini zorla otomobile bindirmek isteyince genç kadın, itiraz etti. Bunun üzerine sinirlenen koca, eşine tabanca ile iki el ateş etti. Silah sesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, 3 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.



    HUNHARCA KATLETMİŞ
    Cenazeyi almaya kadının annesi Şenel ve babası Ali Okulu geldi. Şahsın cinayeti 5, 10 ve 17 yaşındaki 3 çocuğunun gözleri önünde işlediği belirlendi. Baba Ali Okulu, "Kızımı hunharca katletmiş. Bir de bunu çocuklarının gözü önünde yapıyor. Uzaklaştırma kararı da vardı. Şahıs daha önce kızımı tehdit etmişti" dedi. Şenay Ayvaoğlu'nun cenazesinin Dağbeli Mahallesi'nde toprağa verileceği belirlendi. Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam Kan donduran vahşet! Serkan Ayvaoğlu eşi Şenay Ayvaoğlu’nu düğünden çıkarıp çocuklarının gözü önünde tabanca ile katletti
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