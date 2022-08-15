Kan donduran vahşet! Serkan Ayvaoğlu eşi Şenay Ayvaoğlu’nu düğünden çıkarıp çocuklarının gözü önünde tabanca ile katletti

Antalya Döşemealtı'nda Serkan Ayvaoğlu (42), önceki akşam boşanma aşamasında olduğu eşi Şenay Ayvaoğlu (37) ile konuşmak için düğünde bulunduğu alana geldi. Eşini zorla otomobile bindirmek isteyince genç kadın, itiraz etti. Bunun üzerine sinirlenen koca, eşine tabanca ile iki el ateş etti. Silah sesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, 3 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.