Kan donduran vahşet! Serkan Ayvaoğlu eşi Şenay Ayvaoğlu’nu düğünden çıkarıp çocuklarının gözü önünde tabanca ile katletti

Antalya Döşemealtı'nda Serkan Ayvaoğlu (42), önceki akşam boşanma aşamasında olduğu eşi Şenay Ayvaoğlu (37) ile konuşmak için düğünde bulunduğu alana geldi. Eşini zorla otomobile bindirmek isteyince genç kadın, itiraz etti. Bunun üzerine sinirlenen koca, eşine tabanca ile iki el ateş etti. Silah sesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, 3 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
HUNHARCA KATLETMİŞ
Cenazeyi almaya kadının annesi Şenel ve babası Ali Okulu geldi. Şahsın cinayeti 5, 10 ve 17 yaşındaki 3 çocuğunun gözleri önünde işlediği belirlendi. Baba Ali Okulu, "Kızımı hunharca katletmiş. Bir de bunu çocuklarının gözü önünde yapıyor. Uzaklaştırma kararı da vardı. Şahıs daha önce kızımı tehdit etmişti" dedi. Şenay Ayvaoğlu'nun cenazesinin Dağbeli Mahallesi'nde toprağa verileceği belirlendi. Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.