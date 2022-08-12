Yıkanmadım ayaktayım

Türkiye'de yeni saadet zinciri vakası yaşandı. Ankara'da ünlü isimlerle reklam filmi çeken Deterjan Pazarı adlı saadet zinciri çöktü. Ham maddesini sattıkları insanların yapacağı 'banyo topları'nı 3 katı fiyatla geri alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Deterjan Pazarı' firmasının sahibi Süleyman Kocabaş, hakkında çok sayıda kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Firma, sisteme giren vatandaşlara deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra 3 katı fiyatla geri almayı taahhüt ediyordu. Örneğin; sisteme 50 bin lira ödeyerek giren bir kişi, ürünleri teslim ettiğinde 150 bin lira alıyordu. Vurgunun boyutunun 100 milyon lira olduğu ve on binlerce kişinin parasını kaptırdığı iddia edildi. Sisteme dahil olmayanlar sosyal medyada sevinirken, dolandırılanlar isyan etti.