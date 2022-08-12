Duygusal paylaşım!

GALATASARAY'DA Kadın Futbol Takımı'na yapılan takviyeler sosyal medyanın diline düştü. Berna Yeniçeri'nin sarı-kırmızılı formaya imza atmasının ardından eskiden attığı tweetler gün yüzüne çıktı. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde "Beşiktaş'ım sevmişiz seni" şeklinde tweet atan Berna Yeniçeri'nin 2013 yılında Fenerbahçe için de "Tebrikler Fenerbahçe'm" yazdığı ortaya çıktı. Şimdi de Galatasaray'a transfer olan Berna Yeniçeri, sosyal medyada gündem oldu ve Burak Yılmaz'ın kariyerine benzetildi. İşte sosyal medyadaki ilginç yorumlar: