Giresun'un Yağlıdere İlçesi resmen ABD'ye taşındı!

Giresun'un Yağlıdere İlçesi, ABD'ye taşındı. Her şey 1970'li yıllarda bir Rum göçebesinin Yağlıdere'yi ziyaretinde bir kişiyi ABD'ye götürmesiyle başladı. Son 50 yılda ABD'ye giden Yağlıdereliler'in nüfusu 30 bine ulaştı. En çok nüfus ise New York, New Jersey ve Massachusetts'te vardı. Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, "Vatandaşlarımızın yüzde 70'i şu an işveren pozisyonunda. Akaryakıt istasyonlarının büyük kısmını Yağlıdereliler işletiyor. Gençlerin çoğu ise ülkenin en iyi üniversitelerinde okuyor" ifadesini kullandı. ABD'deki Yağlıdere sakinleri yaz tatili nedeniyle ise şimdilerde soluğu Türkiye'de aldı. Onlardan biri de 20'li yaşlarda ABD'ye giden Fatma Özbay'dı. Özbay, "Geldik, memleket özlemi gideriyoruz" açıklaması yaptı.
KALBİMİZ KUMSAL'LA
Antalya'da Emine-Emrah Aydemir çiftinin kızları Kumsal, 9 ay önce kalbinde delikle dünyaya geldi. Doktorların 'yaşaması imkansız' dediği Kumsal, ilk iki ayını kuvözde geçirdi. Büyüdükçe kalbindeki deliğin de genişlediği belirlendi. Aile, sağlık durumuna göre 1 yaşından sonra ameliyat olması gereken kızlarının tedavisi için yardım istedi. "Hastaneden çıktığında bağışıklığını güçlendirmek için aşıları, ilk 6 ay düzenli yaptırabildik. Devlet, bu aşıların ücretini karşılamıyor. Maddi güçlük nedeniyle son 2 ay yaptıramadık. Kızımızın yaşaması için yardım istiyoruz" dedi.
CARMAŞA
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 'güneş enerjili arabası' Konya'daki teknoloji yarışmasına katılmak için İstanbul'dan yola çıktı. Ancak Cenker Karakuş'un pilotluğunu yaptığı aracın lastiği Bolvadin girişinde patladı. Bu sırada Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayan bir kişi ise karayolunda garip cismin ilerlediği ihbarını yaptı. Olay yerine giden ekipler arabayı görünce şoka uğradı. Karakuş, "Bir aksaklık yaşadık. Şimdi yola devam edeceğiz" ifadesini kullandı.