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    Giresun'un Yağlıdere İlçesi resmen ABD'ye taşındı!

    30 bin Giresunlu, ABD’ye göç etti. Son 50 yılda New York ve New Jersey’e yerleşti. İşte sizler için derlediğimiz 10 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Yağlıdere city

    Giresun'un Yağlıdere İlçesi, ABD'ye taşındı. Her şey 1970'li yıllarda bir Rum göçebesinin Yağlıdere'yi ziyaretinde bir kişiyi ABD'ye götürmesiyle başladı. Son 50 yılda ABD'ye giden Yağlıdereliler'in nüfusu 30 bine ulaştı. En çok nüfus ise New York, New Jersey ve Massachusetts'te vardı. Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, "Vatandaşlarımızın yüzde 70'i şu an işveren pozisyonunda. Akaryakıt istasyonlarının büyük kısmını Yağlıdereliler işletiyor. Gençlerin çoğu ise ülkenin en iyi üniversitelerinde okuyor" ifadesini kullandı. ABD'deki Yağlıdere sakinleri yaz tatili nedeniyle ise şimdilerde soluğu Türkiye'de aldı. Onlardan biri de 20'li yaşlarda ABD'ye giden Fatma Özbay'dı. Özbay, "Geldik, memleket özlemi gideriyoruz" açıklaması yaptı.



    KALBİMİZ KUMSAL'LA
    Antalya'da Emine-Emrah Aydemir çiftinin kızları Kumsal, 9 ay önce kalbinde delikle dünyaya geldi. Doktorların 'yaşaması imkansız' dediği Kumsal, ilk iki ayını kuvözde geçirdi. Büyüdükçe kalbindeki deliğin de genişlediği belirlendi. Aile, sağlık durumuna göre 1 yaşından sonra ameliyat olması gereken kızlarının tedavisi için yardım istedi. "Hastaneden çıktığında bağışıklığını güçlendirmek için aşıları, ilk 6 ay düzenli yaptırabildik. Devlet, bu aşıların ücretini karşılamıyor. Maddi güçlük nedeniyle son 2 ay yaptıramadık. Kızımızın yaşaması için yardım istiyoruz" dedi.



    CARMAŞA
    İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 'güneş enerjili arabası' Konya'daki teknoloji yarışmasına katılmak için İstanbul'dan yola çıktı. Ancak Cenker Karakuş'un pilotluğunu yaptığı aracın lastiği Bolvadin girişinde patladı. Bu sırada Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayan bir kişi ise karayolunda garip cismin ilerlediği ihbarını yaptı. Olay yerine giden ekipler arabayı görünce şoka uğradı. Karakuş, "Bir aksaklık yaşadık. Şimdi yola devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



        RÜYA GİBİ ŞİFA
        Ordulu öğretmen Hülya Aba Çiftçi, yıllar önce glomus tümörüne yakalandı. Gittiği sayısız hastanede umduğunu bulamadı. Son olarak rüyasında gördüğü Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel'in kapısını çaldı. Van'daki ameliyatla yeniden sağlıklı yaşama başladı. Mutluluğunu şu sözlerle anlattı: O gece rüyamda Halil Hoca'yı gördüm. Bana ameliyatımın çok başarılı geçtiğini ve hiçbir komplikasyon olmadığını söyledi. Bu bana çok büyük bir enerji verdi. Ben bunun üzerine bütün doktorları bir tarafa ittim ve Van'a kadar geldim.



        'EV'BI!
        Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dün ABD eski Başkanı Trump'ın Florida'nın Mar-a-Lago bölgesindeki evini bastı! Malikanede arama yapan FBI ajanları, buldukları kasayı kırdı! İddiaya göre evde Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına götürdüğü belgeler arandı! Malikaneden alınan 15 kutu belgede gizli kayıtların aranacağı açıklandı. Duruma tepki gösteren Trump yaptığı açıklamada "Evim FBI tarafından işgal edildi. Böyle bir saldırı üçüncü dünya ülkelerinde olur. 2024'teki seçimlerinde aday olmamı engellemek istiyorlar" ifadesini kullandı.



        TARİHİ DAVET
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 13. Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemekte davetlilere, Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabındaki lezzetler sunuldu. Davetliler ayrıca Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Türkiye Dokuma Atlası Projesi'ndeki yöresel dokuma sergisini gezdi.



            AİLE KATLİAMI
            Kahramanmaraş'ta, evlerinin çatısında maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar veren B.Ö. (22), yanına gelen baba M.Ö., anne H.Ö. ile ağabeyi F.Ö. ve 10 yaşındaki kardeşi T.Ö'yü silahla öldürdü. Cani genç, aynı tabanca ile hayatına son verdi.



            81 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 80 milyon 994 bin lira devretti. 5 bilenler 24 bin 888'er lira, 4 bilenler 734'er lira, 3 bilenler 37'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



            5 YILLIK DEHŞET
            İstanbul'da nakliyeci ve Galatasaray Kongre üyeliği yapmış Tekin Uğurlu (44), 5 yıl önce çocukluk arkadaşıyla alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Daha sonra da kendisine bir daha ulaşılamadı. Ailesi, kayıp ihbarının üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Geçtiğimiz perşembe günü ise Pendik'te boş bir arazide öldürülüp 3 parçaya bölünerek gömülü halde bir cesedi bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, katilleri bulmak için çalışma başlattı. 2'si kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.



                CEZASIZ KALMASIN
                Kardeşinin kaybolduğu zaman atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan ağabeyi İsmail Uğurlu, "Yetkililerden ricam bunu yapanları cezasız bırakmasınlar" dedi. YUNUS EMRE KAVAK



                YETER ARTIK
                Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Göcek ve Datça'da deniz kirliliği vatandaşı çileden çıkardı. Mavi sulara atıklarını bırakan milyonluk yatların, yeterince denetlenmediği anlaşıldı. Kanuna göre, atıklarını bildirip aldırmaları gerekirken suya boşaltan deniz araçlarına, 50 bin liraya kadar ceza yazıldı. Yine de bu yaptırıma kimse kulak asmadı. 158 Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar aldığında deniz aracının bulunduğu bölgede denetim yapıyor.



                VAY 'CAN'INA
                Can Pedersen (9), Türk anne ve Danimarkalı babanın oğlu olarak doğdu. Kemanıyla ödülden ödüle koştu. Singapur 'Kids Philharmonic' orkestrasında yer buldu. NAFA Akademisi'nin öğrencisi oldu.



                    TOPLU REKOR
                    TomCruise efsanesi Top Gun, 36 yıl sonra yeniden ekrana yansıdı. Top Gun: Maverick rakiplerini yıktı. Vizyondaki 11. haftasında rekor kırdı. Titanic'in rekorunu batırdı!



                    SON DERECE ACI
                    Muğla'da Merve Önder, Durmuş Tunç ile gezintiye çıktı. Tunç aşırı hız yaptı. Virajı alamayan araç metrelerce uçup dereye yuvarlandı. İkisi de kurtarılamadı.

                    VAHŞETE DOĞAN
                    Adana Seyhan'da geçen cumartesi eve alkollü gelen A.Ç ile dini nikahla birlikte yaşadığı E.N.D arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine A.Ç, tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri duvardan sekip E.N.D'nın başına isabet etti. Talihsiz kadın, kanlar içinde yere yığıldı, A.Ç ise kaçtı. Ameliyat edilen E.N.D'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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                    Muhteşem açılış!
                    Haberler Yaşam Giresun'un Yağlıdere İlçesi resmen ABD'ye taşındı!
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