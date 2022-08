Giresun'un Yağlıdere İlçesi resmen ABD'ye taşındı!

Giresun'un Yağlıdere İlçesi, ABD'ye taşındı. Her şey 1970'li yıllarda bir Rum göçebesinin Yağlıdere'yi ziyaretinde bir kişiyi ABD'ye götürmesiyle başladı. Son 50 yılda ABD'ye giden Yağlıdereliler'in nüfusu 30 bine ulaştı. En çok nüfus ise New York, New Jersey ve Massachusetts'te vardı. Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, "Vatandaşlarımızın yüzde 70'i şu an işveren pozisyonunda. Akaryakıt istasyonlarının büyük kısmını Yağlıdereliler işletiyor. Gençlerin çoğu ise ülkenin en iyi üniversitelerinde okuyor" ifadesini kullandı. ABD'deki Yağlıdere sakinleri yaz tatili nedeniyle ise şimdilerde soluğu Türkiye'de aldı. Onlardan biri de 20'li yaşlarda ABD'ye giden Fatma Özbay'dı. Özbay, "Geldik, memleket özlemi gideriyoruz" açıklaması yaptı.