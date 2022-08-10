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    Bolu 250 yıllık 3 sütun kayıplara karıştı! 1 yıldır kayıp olan tarihi eserleri köylüler Altınkılıç Ailesi’nin evinde buldu

    Bolu Gövem’deki 250 yıllık 3 sütun kayıplara karıştı. Köylü aradı taradı... İki eser, ünlü Altınkılıç Ailesi’nin evinden çıktı! Ancak en değerli taşın hala bulunmadığını söyleyen vatandaşlar, çağrı yaptı: Eski muhtardan şüpheleniyoruz!

    ’Gövem’imz tehlike!

    Bolu merkeze 40 kilometre uzaklıkta olan Gövem'de 30 yıl önce yol çalışması yapıldı. Bu sırada, 3 tane tarihi sütuna ulaşıldı! Yol kenarına bırakılan tarihi eserler, 1 yıl önce sırra kadem bastı! İddiaya göre ünlü bir kahve markasının sahibi olan Altınkılıç Ailesi tarafından köydeki villalarının bahçesine alındı! Müze Müdürlüğü yetkililerinin geçtiğimiz hafta yaptığı incelemede, 2 sütun da söz konusu villada çıktı! Köylüler üzerinde resim ve yazı olan en değerli sütunun hala kayıp olduğunu açıkladı! Taşın muhtar tarafından götürüldüğü iddiası ortaya atıldı. Soluğu Bolu Valiliği'nde aldı. Fuat Karaağaç, "Vali Erkan Kılıç, soruşturma açılacağı söyledi. O taşı muhtar götürürken görenler var" açıklaması yaptı.



    Bolu merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gövem, sosyete köyü olarak adlandırılıyor. Köyde, pek çok işadamı ve siyasetçinin arsa ile villaları yer alıyor. Bunlar arasında, Koç Ailesi, Vakko Ailesi da yer alıyor. Ayrıca eski başbakanlardan Tansu Çiller'in de Gövem'de 20 dönüm üzerine kurulu villası bulunuyordu.



    250 yıllık iki sütun, geçtiğimiz günlerde müzeye teslim edildi.

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    Muhteşem açılış!
    Haberler Yaşam Bolu 250 yıllık 3 sütun kayıplara karıştı! 1 yıldır kayıp olan tarihi eserleri köylüler Altınkılıç Ailesi’nin evinde buldu
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