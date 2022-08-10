Bolu 250 yıllık 3 sütun kayıplara karıştı! 1 yıldır kayıp olan tarihi eserleri köylüler Altınkılıç Ailesi’nin evinde buldu

Bolu merkeze 40 kilometre uzaklıkta olan Gövem'de 30 yıl önce yol çalışması yapıldı. Bu sırada, 3 tane tarihi sütuna ulaşıldı! Yol kenarına bırakılan tarihi eserler, 1 yıl önce sırra kadem bastı! İddiaya göre ünlü bir kahve markasının sahibi olan Altınkılıç Ailesi tarafından köydeki villalarının bahçesine alındı! Müze Müdürlüğü yetkililerinin geçtiğimiz hafta yaptığı incelemede, 2 sütun da söz konusu villada çıktı! Köylüler üzerinde resim ve yazı olan en değerli sütunun hala kayıp olduğunu açıkladı! Taşın muhtar tarafından götürüldüğü iddiası ortaya atıldı. Soluğu Bolu Valiliği'nde aldı. Fuat Karaağaç, "Vali Erkan Kılıç, soruşturma açılacağı söyledi. O taşı muhtar götürürken görenler var" açıklaması yaptı.