Eşini 38 yerinden bıçaklayan B.K'ya çifte ceza!

Karşıyaka'da yaşayan B.K (27), 3 Kasım 2020'de, boşanma davası açan eşi A.B.'yi (24) konuşmak için 1717'nci Sokak'taki dönerciye davet etti. A.B., buluştuğu B.K'nin barışma teklifini reddetti. B.K, cebinden çıkardığı bıçakla 2 çocuğunun annesini 38 yerinden bıçakladı. A.B., Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Gözaltına alınan B.K, sevk edildiği adliyede tutuklandı. B.K hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılamanın ardından mahkeme, B.K'yı indirim uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. B.K, cezaevine girerken, o dönem anlaşmalı olarak açılan boşanma davası da yaralama olayının ardından çekişmeliye döndü. 5 yıl önce açılan boşanma davasında da karar çıktı. Karşıyaka 5'inci Aile Mahkemesi çifti boşadı, müşterek çocukların velayetini A.B'ye verdi. Mahkeme, kararında çocuklarla babaları arasında şahsi ilişki kurulmasına yer olmadığını belirtti. Aile mahkemesinin kararına göre B.K, çocuklarını ayın belirli dönemlerinde de göremeyecek.

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