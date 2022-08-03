Altın yürekli çocuklar! Yolda buldukları para dolu çantayı polise teslim ettiler

Yaşları 11 ile 13 arasında değişen 5 arkadaş, para dolu çantayı, polise teslim etti. Olay, dün Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde meydana geldi. Hüseyin Berkay Demirtaş, Barış Doğan, Mehmet Emre Ünal, Mustafa Ceylan ve İnan Bakytov isimli çocuklar dün bisikletle gezdikleri sırada kaldırımda duran çantayı fark etti. Hemen çantayı Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.
EURO, TL, ALTIN...
Yapılan incelemede çantanın içinde 2 bin 900 euro, bin 305 TL ile çok sayıda altın bulunduğu ve sahibinin de T.T. olduğu belirlendi. Dürüstlükleriyle kendilerine hayran bırakan çocuklar, Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç tarafından ödüllendirildi. Mehmet Emre Ünal, "Çantanın içerisinde altın ve paraları görünce teslim ettik. Biz görevimizi yaptık" dedi.