Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Altın yürekli çocuklar! Yolda buldukları para dolu çantayı polise teslim ettiler

    Antalyalı 5 arkadaş dün bisiklet sürerken yerde duran çantayı fark etti. İçindeki 100 bin lirayla birlikte polise teslim etti. Dürüstlükleriyle gönülleri fethetti...

    100 akı!

    Yaşları 11 ile 13 arasında değişen 5 arkadaş, para dolu çantayı, polise teslim etti. Olay, dün Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde meydana geldi. Hüseyin Berkay Demirtaş, Barış Doğan, Mehmet Emre Ünal, Mustafa Ceylan ve İnan Bakytov isimli çocuklar dün bisikletle gezdikleri sırada kaldırımda duran çantayı fark etti. Hemen çantayı Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.



    EURO, TL, ALTIN...
    Yapılan incelemede çantanın içinde 2 bin 900 euro, bin 305 TL ile çok sayıda altın bulunduğu ve sahibinin de T.T. olduğu belirlendi. Dürüstlükleriyle kendilerine hayran bırakan çocuklar, Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç tarafından ödüllendirildi. Mehmet Emre Ünal, "Çantanın içerisinde altın ve paraları görünce teslim ettik. Biz görevimizi yaptık" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Promosyon yarışı büyüdü
    Haberler Yaşam Altın yürekli çocuklar! Yolda buldukları para dolu çantayı polise teslim ettiler
        SON DAKİKA