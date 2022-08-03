Altın yürekli çocuklar! Yolda buldukları para dolu çantayı polise teslim ettiler





EURO, TL, ALTIN...

Yapılan incelemede çantanın içinde 2 bin 900 euro, bin 305 TL ile çok sayıda altın bulunduğu ve sahibinin de T.T. olduğu belirlendi. Dürüstlükleriyle kendilerine hayran bırakan çocuklar, Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç tarafından ödüllendirildi. Mehmet Emre Ünal, "Çantanın içerisinde altın ve paraları görünce teslim ettik. Biz görevimizi yaptık" dedi.

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