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    Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı

    Canan Esin Sağlam GATA’yı Tabip Teğmen olarak bitirdi. Uzun yılar TSK’nın ambulans uçaklarında hizmet verdi. Mehmetçik’i iyileştirdi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında anlattıkları, milyonların yüreğine işledi. İşte sizler için dereldiğimiz 26 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Milyonları ağlattı

    ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, seyirciyi ekrana bağladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada, cumartesi akşamı yaşananlar ise herkesi duygulandırdı. Yarışmaya Ankara'dan katılan Canan Esin Sağlam (41), hikayesiyle hafızalara kazındı. Öyle ki bir çocuk annesi genç kadın, Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'ni Hava Tabip Teğmen olarak tamamladı. Uzun yıllar da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ambulans uçaklarında görev aldı. Yurt dışında görev yapan Mehmetçik'in yaralarını sardı. Görevi boyunca yaşadığı anları anlattı. "Gazilerimizi taşırken 'Şimdi topraklarımıza gidiyoruz' diyordum. Bunu duyunca nabızları düzeliyordu" sözleri Türkiye'yi ağlattı. Sunucu İmirzalıoğlu da bu sözler karşısında gözyaşlarını tutamadı.



    BİRLİKTE BAŞARDIK
    Konya'da Ümmü Aladağ (32), bir bacağı diğerinden kısa ve iki kolu olmadan dünyaya geldi. Engeline rağmen yüzünden gülümsemeyi hiç eksik etmedi. Biyolojik kollara kavuşmak için başlattığı kampanyaya Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Kısa sürede hedeflenen 4.5 milyon lira denkleştirildi. Tedavi için İstanbul'a gelmeye hazırlanan Aladağ herkese sosyal medyadan teşekkür etti. "Film yeni başlıyor. Kollarla demir kızın hikayesine buyurun" dedi. TOLGA YANIK



    UYGUN KARAR
    Türkiye, Ümitcan Uygun'u Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle tanıdı. Uygun'a TikTok hesabından uyuşturucu içerken çektiği görüntüleri için soruşturma başlatıldı. Hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamenin iade edilmesi üzerine Yargıtay yeniden inceleme yaptı. 10. Ceza Dairesi, şüphelilerin uyuşturucu kullanımına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yayınlandığını ve yeterli şüphe niteliğinde olduğunu vurguladı.Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanıyor. MEVLÜT HASGÜL



        KANLI PUSU
        İstanbul Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 20.00 sıralarında Ayfer Orak, evine giderken kendisini takip eden Abdullah Körük tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığıldı. Bıçağı çöp konteynerine atarak kaçmaya çalışan saldırgan, çevredekiler tarafından yakalanarak, polise teslim edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Ayfer Orak'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polisin yaptığı araştırmada Körük ile Orak'ın 4 ay önce tanıştığı belirlendi. Orak'ın evlilik vaadiyle Körük'ten tam altın, çeyrek altın ve 500 lira para aldığı öne sürüldü.



        KATİL DENİZ!
        Şile Vadi Plajı'nda önceki akşam saat 19.00 sıralarında Muhammet Faik Taşin (23) ailesiyle birlikte denize gitti. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Muhammet Faik, babası Nevzat Taşin'e denize girmek istediğini söyledi. Denize girdikten bir süre sonra kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik, cankurtaran, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 40 dakika sonra Muhammet Faik Taşin kıyıda bulundu. Hastaneye kaldırılan Taşin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Amca Murat Taşin, "Şile denizi, katil demek. Kimse gitmesin. Şile sahil güvenliği son derece zayıf" dedi.



        218 BİN DEVRETTİ
        10 bilen çıkmayınca 218 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 984'er lira. 8 bilenler 314'er lira, 7 bilenler 55'er lira. 6 bilenler 9'ar lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.



            105 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 104 milyon 873 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 247'şer bin lira, 4 bilenler bin 635'er lira, 3 bilenler 122'şer lira, 2 bilenler ise 12'şer lira alacak.



            HİLTON'DA 2 SAAT PAZARLIK
            CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da Hilton Oteli'nde bir araya geldi. Adaylık konusunda birbirlerine söz verdi. İmamoğlu, "Presidental Suit"teki buluşmada kararını bildirdi: Yürüdüğünüz yolda size destek olma konusunda kimse yanıma yaklaşamaz...



            ZEYNEP YAŞASIN
            Karabük'te Zeynep Yetkin'e (6), hidrosefali teşhisi kondu. 3 ayda bir ithal edilen iğneyle hayata tutundu. Gözüyaşlı baba, yardımseverlere çağrıda bulundu: İğnenin fiyatı 550 euro. Karşılayacak gücüm kalmadı...



                ORGANİZE İŞLER
                Çiftkurtlar Otomotiv'in sahibi Mehmet Çelik, Maslak'ta 46 milyon euro değerindeki arsanın bir kısmının çete tarafından elinden alındığını söyledi. İş adamı, "Organize bir şekilde dolandırıldım" dedi. Ünlü oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi ve Çiftkurtlar Otomotiv'in sahibi iş adamı Mehmet Çelik, Maslak'ta 46 milyon euro (828 milyon lira) değer biçilen 12 bin metrekarelik arsasının bir kısmının dolandırıcılık yöntemiyle elinden alındığı ihbarında bulundu. Çelik'in, Kuran Yapı ve bir avukat grubunun imar barışından yararlandırma vaadiyle arsanın 4'te 1'lik kısmını devrettiği öğrenildi. Yaşadığı dolandırıcılık olayına isyan eden başarılı iş adamı Çelik, "Maalesef olayın başından sonuna kadar danışıklı ve organize bir şekilde dolandırıldım. Bu konuda mağdur durumdayım. Gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi ve sorumlularının cezalandırılmasını talep edince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

                TOPRAĞA GİTTİLER
                Niğde'de arazi yüzünden iki aile birbirine girdi. Erdoğan ve Murat Karadiken ile Yılmaz Ceran hayatını kaybetti.

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