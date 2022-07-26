Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, seyirciyi ekrana bağladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada, cumartesi akşamı yaşananlar ise herkesi duygulandırdı. Yarışmaya Ankara'dan katılan Canan Esin Sağlam (41), hikayesiyle hafızalara kazındı. Öyle ki bir çocuk annesi genç kadın, Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'ni Hava Tabip Teğmen olarak tamamladı. Uzun yıllar da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ambulans uçaklarında görev aldı. Yurt dışında görev yapan Mehmetçik'in yaralarını sardı. Görevi boyunca yaşadığı anları anlattı. "Gazilerimizi taşırken 'Şimdi topraklarımıza gidiyoruz' diyordum. Bunu duyunca nabızları düzeliyordu" sözleri Türkiye'yi ağlattı. Sunucu İmirzalıoğlu da bu sözler karşısında gözyaşlarını tutamadı.
BİRLİKTE BAŞARDIK
Konya'da Ümmü Aladağ (32), bir bacağı diğerinden kısa ve iki kolu olmadan dünyaya geldi. Engeline rağmen yüzünden gülümsemeyi hiç eksik etmedi. Biyolojik kollara kavuşmak için başlattığı kampanyaya Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Kısa sürede hedeflenen 4.5 milyon lira denkleştirildi. Tedavi için İstanbul'a gelmeye hazırlanan Aladağ herkese sosyal medyadan teşekkür etti. "Film yeni başlıyor. Kollarla demir kızın hikayesine buyurun" dedi. TOLGA YANIK
UYGUN KARAR
Türkiye, Ümitcan Uygun'u Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle tanıdı. Uygun'a TikTok hesabından uyuşturucu içerken çektiği görüntüleri için soruşturma başlatıldı. Hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamenin iade edilmesi üzerine Yargıtay yeniden inceleme yaptı. 10. Ceza Dairesi, şüphelilerin uyuşturucu kullanımına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yayınlandığını ve yeterli şüphe niteliğinde olduğunu vurguladı.Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanıyor. MEVLÜT HASGÜL