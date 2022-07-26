Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı





ORGANİZE İŞLER

Çiftkurtlar Otomotiv'in sahibi Mehmet Çelik, Maslak'ta 46 milyon euro değerindeki arsanın bir kısmının çete tarafından elinden alındığını söyledi. İş adamı, "Organize bir şekilde dolandırıldım" dedi. Ünlü oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi ve Çiftkurtlar Otomotiv'in sahibi iş adamı Mehmet Çelik, Maslak'ta 46 milyon euro (828 milyon lira) değer biçilen 12 bin metrekarelik arsasının bir kısmının dolandırıcılık yöntemiyle elinden alındığı ihbarında bulundu. Çelik'in, Kuran Yapı ve bir avukat grubunun imar barışından yararlandırma vaadiyle arsanın 4'te 1'lik kısmını devrettiği öğrenildi. Yaşadığı dolandırıcılık olayına isyan eden başarılı iş adamı Çelik, "Maalesef olayın başından sonuna kadar danışıklı ve organize bir şekilde dolandırıldım. Bu konuda mağdur durumdayım. Gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi ve sorumlularının cezalandırılmasını talep edince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



TOPRAĞA GİTTİLER

Niğde'de arazi yüzünden iki aile birbirine girdi. Erdoğan ve Murat Karadiken ile Yılmaz Ceran hayatını kaybetti.

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