Isparta Yalvaç'ta 4 arkadaşın domuz avı ölümle sonuçlandı (Yaşam haberleri)

Isparta Yalvaç'ta 4 arkadaş, önceki gece yol kenarında bulunan kayısılıkta domuz avına gitmeye karar verdi. Tolga L.'nin (17) yanına aldığı babasına ait yarı otomatik tüfeği ateş aldı. Tüfeğe yaklaşık 2 metre mesafede bulunan Enes Kabasakal (14), domuz kurşununun isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Av tüfeği ateş alan Tolga L. korkuyla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 2 arkadaş, Enes'e kendi imkanları ile tampon yaparak hayatta tutmaya çalıştı. İhbar üzerine hastaneye götürülen talihsiz çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

NEREDESİNİZ ÇOCUKLAR

Denizli Çivril'de Rafet Ergen (9) ve Hakkı Bardan (11), önceki gün 15.00 sıralarında kayıplara karıştı. Aileleri, jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Çocukların en son sulama kanalında suya girdikleri ortaya çıktı. Arama kurtarma ekipleri de bölgeye yoğunlaştı. Ancak aramalarda sonuç çıkmadı. Yakınları, endişeli bekleyişlerine devam ediyor.

YAS TATİLİ

İskenderunlu Çağla Alara Pınarcı, İstanbul'a geldi. Sevgilisi Mehmet Ö.B ile konsere gitti. Ancak burada fenalaşıp baygınlık geçirdi. Oracıkta can verdi. Kaçan erkek arkadaşı her yerde aranıyor.

ŞEHMUS'TAN MÜJDELİ HABER

İstanbul'da Şehmus Ele, 8 gün önce ormanda kayboldu. 800 kişi aramaya koyuldu. Ve dün nihayet sağ salim bulundu.

BUNU DA GÖLDÜK!

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'ne kaçak dubalar bırakıldı. Üzerine baraka yapıldı. Günlüğü 700 TL'den kiralandı. Tepki yağdı.

ÇARPILDIĞINI iLAN ETTi

İstanbul'da ressam İsmail Kılınç (51), internetten gördüğü satılık konteyner ev ilanının sahibiyle telefonda anlaştı. Hem evin parası olan 20 bin TL'yi, hem de evi taşıma parası olan yaklaşık 3 bin 500 TL'yi mobil bankacılık üzerinden gönderdi. Ödeme yaptığı kişilere telefonla ulaşamayan talihsiz adam, dolandırıldığını anladı. Büyük şok yaşadı. Soluğu ise savcılıkta aldı.

ANA DRAM

Kadına şiddet bitmek bilmedi. Haber bu kez Adana'dan geldi. 22 yaşındaki Zeynep Korkusuz, 2018'de Fikret Korkusuz'la evlendi. Çift, doğan kızlarına Cennet ismini verdi. Ancak mutluluk uzun sürmedi. Eşinden şiddet gören Zeynep Korkusuz boşanmaya karar verdi. Ancak Fikret Korkusuz, 8 Nisan'da uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşinin evine gitti. Cennet'i görmek istediğini söyledi. 'Sokakta oynatacağım' diyerek aldığı küçük kızı, aylardır annesine göstermedi. Aylardır kızına hasret yaşayan genç kadın, "3 aydır çocuğumu görmüyorum. Şu anda boşanma aşamasındayız. Bir an önce çocuğumu görmek, kavuşmak istiyorum. Adaletin sağlanmasını istiyorum. Şu an çocuğumun da hayatından endişeliyim. Tehdit de ediyor" diyerek feryat etti.

AŞIRI ÖNEMLİ UYARI

Coronavirüs vakaları patladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uyardı. Vaka sayısının 40, hastane yükünün 3 kat arttığını vurguladı. Risk grubundaki vatandaşlara aşı çağrısı yaptı. Sözlerini şöyle sonlandırdı: COVID bitmeyecek. Virüs artık ağır influenza tablosu gibi gelişiyor. Aşımız, ilacımız var, tedbire devam.

TEK KANATLI MELEK HAYATA VEDA ETTİ

Emekli kabin memuru şair ve yazar Semra Dereli Civelekhan (47) ikinci kez yakalandığı göğüs kanserine yenildi. Dün Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Civelekhan, 'Tek Kanatlılar Kabin Memurluğu Mesleği ve Tarihçesi' isimli kitabı kaleme almıştı. Cevdet ÖZDEMİR

NEFES NEFESE!

Boğazına yabancı cisim kaçan küçük bebek, zamanında müdahaleyle kurtarıldı. Nefes kesen olay Batman'da yaşandı. Dün, 10 aylık Dilvin bebeğin boğazına yabancı cisim kaçtı! Panikleyen anne, hemen komşusu Yusuf Özdemir'i çağırdı. Özdemir de Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bu sırada zamanla yarış başladı. Özdemir, hattaki acil tıp teknisyeni Sezai Birel'in verdiği talimatları tek tek uyguladı. Bebeği yüzüstü çevirdi, sırtına 5 defa vurarak yabancı cismin çıkmasını sağladı. Kahraman komşu, "Dilvin bebek ölebilirdi. Bu durum herkesin başına da gelebilir. 112 görevlisinin tarifi ile bebeği kurtarabildim" ifadesini kullandı. Acil tıp teknisyeni Sezai Birel ise "İlk yardım hayat kurtarır. Hepimizin bilmesi, herkes için hayat kurtarıcı" açıklaması yaptı.

İŞE BAG

Avrupa, turizm felaketiyle karşı karşıya kaldı. COVİD-19 nedeniyle binlerce çalışan işten çıkartılınca, havalimanlarında kaos yaşandı! Yer hizmetleri çalışanı olmadığı için yolcuların çantaları uçaklara taşınamadı! Özellikle Almanya, havalimanları için işçi arayışına başladı. Sokaklara Türkçe ve Almanca 'Havaalanına işçi aranıyor' ilanları asıldı. Sadece Almanya'da 7 bin 200 çalışana ihtiyaç olduğu vurgulandı. Bu işçilere saati net 16 euro ödeneceği açıklandı.

BAĞCILAR'DA SIR CESET

İstanbul Bağcılar'da vatandaşlar, ağaçlık bir alanda kadın cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, cesedin 20'li yaşlarında bir kadına ait olduğunu tespit etti. 1 günlük olduğu değerlendirilen ceset üzerinde yapılan ilk incelemeye göre herhangi bir darp izine rastlanmadı.

61 MiLYON DEVRETTi

6 bilen çıkmayınca 61 milyon 223 bin lira devretti. 5 bilenler 30 bin 591'er lira, 4 bilenler 701'er lira, 3 bilenler 36'şar lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.