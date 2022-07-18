Sultan Çetinkaya'nın Manisa’daki okulsuz köyden Fransa’ya uzanan hikayesi ilham veriyor

Babasından habersiz eğitimine devam eden genç kadının başarısı, herkese umut verdi. 39 yaşındaki Sultan Çetinkaya Tahtacı, Manisa'nın 20 haneli Beydere Mahallesi'nde dünyaya geldi.

İlkokulu bitirdikten sonra babası izin vermediği için eğitimine devam edemedi. Ancak okuma azmi hiç bitmedi. 17 yaşında babasından gizli yumurta ve fesleğen satarak ortaokula başladı, 23 yaşında ise liseyi açık öğretimden bitirdi.

Domates fabrikasından çalışarak kazandığı parayla dershaneye gitti. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne yerleşti.

Fransız Edebiyatı üzerine yüksek lisans yaptı, doktora için Sorbonne Üniversitesi'ne kabul edildi. İlmek ilmek işlediği başarısıyla en çok da okumasına engel olan babasına gurur verdi.

"Tam 6 sene babama beni okula göndermesi için yalvardım. Üniversiteyi kazandığımda babam çok gururlanmıştı. Her misafir geldiğinde kızım diye başlar, 10 dakika boyunca benim muhabbetimi yapar. Babam şu an benimle gurur duyuyor" dedi.