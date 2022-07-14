Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu Nazmı Arıkan çitliğinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Akıl almaz olay, önceki gece Çanakkale Gelibolu'daki bir çiftlikte meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, birçok başarılı öğrenci yetiştiren Fen Bilimleri Dershanesi'nin kurucusu Nazmi Arıkan'ın Karainebeyli Köyü'ndeki çiftlik evini bastı. Arıkan ve şoförüne bıçakla saldırdı. Boğuşmanın da yaşandığı kavga sırasında kanlar içinde kalan ikili, olay yerinde hayatını kaybetti. Korkunç olayla ilgili geniş çarplı soruşturma başlatıldı. Yozgat'ta doğan Arıkan, 1997'de tek şube olarak aldığı Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi'ni 2012 yılında İstanbul'da 25, Türkiye genelinde ise 80 şubeye ulaştırdı. 2011 yılında ise Fen Bilimleri Okulları'nı açmıştı.
POŞETLİ VAHŞET!
İstanbul Sarıyer'de Beykent Üniversitesi Mimarlık bölümü 4. sınıf öğrencisi Aziz Can Belice (24), bir hafta önce kız arkadaşı Rana Gülümser K. ile yaşadıkları lüks rezidansa geldi. Çiftin burada geceyi geçirmesinin ardından genç kız, ertesi gün saat 16.00 sıralarında sınava girmek için evden ayrılarak üniversiteye gitti. Bir süre sonra eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdi. Salondaki koltukta yatar vaziyette duran genç, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. Belice'nin hemen yanı başında hastane tipi oksijen tüpü ile vücuduna uzanan hortumlar vardı.
CİDDİYE ALMAMIŞ
Masasının üstüne ise "Kedimi besleyin, iyi bakın üşümesin" yazılı bir not yazdığı görüldü. Emniyete götürülen kız arkadaşı, Belice'nin yaklaşık 2 hafta önce intihar edebileceğini söylediğini ancak kendisini ciddiye almayarak geçiştirdiğini anlattı. Gencin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
'KOCA'MAN CİNNET
Muğla'da oturan Erdal Yalçın (39) ile evli olan Emine Yalçın (38), bir süre önce evi terk ederek Denizli Acıpayam'da oturan Mehmet Aksoy'un (33) evine geldi. Yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi Emine Yalçın ile sevgilisi Mehmet Aksoy'a ve Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy'a art arda ateş etti. Daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, 3 kişiyi kanlar içinde görünce 112 Acil'i aradı. Ekiplerin müdahalesine rağmen Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy can verdi. Polis, katili Muğla'da yakalayıp gözaltına aldı.