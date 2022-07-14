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    Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu Nazmı Arıkan çitliğinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti

    Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu Nazmı Arıkan, çiftliğinde bıçaklı saldırıya uğradı. Arıkan’la birlikte şoförü de kurtarılamadı.İşte sizler için derlediğimiz 14 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Arıkan’a infaz

    Akıl almaz olay, önceki gece Çanakkale Gelibolu'daki bir çiftlikte meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, birçok başarılı öğrenci yetiştiren Fen Bilimleri Dershanesi'nin kurucusu Nazmi Arıkan'ın Karainebeyli Köyü'ndeki çiftlik evini bastı. Arıkan ve şoförüne bıçakla saldırdı. Boğuşmanın da yaşandığı kavga sırasında kanlar içinde kalan ikili, olay yerinde hayatını kaybetti. Korkunç olayla ilgili geniş çarplı soruşturma başlatıldı. Yozgat'ta doğan Arıkan, 1997'de tek şube olarak aldığı Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi'ni 2012 yılında İstanbul'da 25, Türkiye genelinde ise 80 şubeye ulaştırdı. 2011 yılında ise Fen Bilimleri Okulları'nı açmıştı.



    POŞETLİ VAHŞET!
    İstanbul Sarıyer'de Beykent Üniversitesi Mimarlık bölümü 4. sınıf öğrencisi Aziz Can Belice (24), bir hafta önce kız arkadaşı Rana Gülümser K. ile yaşadıkları lüks rezidansa geldi. Çiftin burada geceyi geçirmesinin ardından genç kız, ertesi gün saat 16.00 sıralarında sınava girmek için evden ayrılarak üniversiteye gitti. Bir süre sonra eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdi. Salondaki koltukta yatar vaziyette duran genç, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. Belice'nin hemen yanı başında hastane tipi oksijen tüpü ile vücuduna uzanan hortumlar vardı.

    CİDDİYE ALMAMIŞ
    Masasının üstüne ise "Kedimi besleyin, iyi bakın üşümesin" yazılı bir not yazdığı görüldü. Emniyete götürülen kız arkadaşı, Belice'nin yaklaşık 2 hafta önce intihar edebileceğini söylediğini ancak kendisini ciddiye almayarak geçiştirdiğini anlattı. Gencin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



    'KOCA'MAN CİNNET
    Muğla'da oturan Erdal Yalçın (39) ile evli olan Emine Yalçın (38), bir süre önce evi terk ederek Denizli Acıpayam'da oturan Mehmet Aksoy'un (33) evine geldi. Yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi Emine Yalçın ile sevgilisi Mehmet Aksoy'a ve Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy'a art arda ateş etti. Daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, 3 kişiyi kanlar içinde görünce 112 Acil'i aradı. Ekiplerin müdahalesine rağmen Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy can verdi. Polis, katili Muğla'da yakalayıp gözaltına aldı.



        KAR'AYAZ'I!
        Tokat sulusaray'da Muhammed Ayaz Gül (7), ailesi ile birlikte termal otelin içindeki havuzda yüzmeye başladı. Babası İlham Gül'ün üzerini değiştirmeye gittiği sırada bulunduğu yerden ayrılarak otelin dışındaki havuza girdi. 1 metre 20 santimlik havuzda ölü bulundu. Havuzun olduğu alanda güvenlik kamerası olmaması ise pes dedirtti.



        HALAYDA FACİA
        Elazığ Kovancılar'da önceki gün Kasıman aşireti tarafından Kurban Bayramı nedeniyle şenlik düzenlendi. Şenliğe katılan 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz, halay çekerken kalp krizi geçirdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hemen hastaneye kaldırılan Yılmaz, yaşamını yitirdi.



        BAYRAM ETTİLER
        Kurban Bayramı ve yaz tatili birleşti. Bu yılda yerli ve yabancı turistler Ege ve Akdeniz'e akın etti. Bodrum'un nüfusu 187 bin 284'ten 1 milyona, Datça'nın 24 bin 519'dan 300 bine, Fethiye'nin 170 bin 379'dan 700 bine, Marmaris'in 97 bin 705'ten 800 bine yükseldi. Bölgeden gelen notlar, şöyleydi:
        Bodrum'a 250 bin araç giriş yaptı. Kentte nüfus 1 milyona ulaştı! Otellerde boş yer kalmadı.
        İzmir Çeşme'de trafik kilitlendi. Fazla tüketim nedeniyle kentte elektrik kesintisi yaşandı.
        Antalya Kaş da doldu taştı. Kaputaş Plajı'nde boş yer kalmadı.
        İngiliz The Guardian gazetesi Avrupa'nın en büyülü 10 adasını listeledi. Kuzey Ege'deki Bozaada da ikinci sıradan listeye girdi. Adayı bayramda 30 bin kişi ziyaret etti.



            CAN AİLE
            Afyonkarahisar'da yaşayan Levent-Feride Baş çifti, 13 yıl önce evlendi. Uzun yıllar çocuk hasreti çeken aile, koruyucu aile olmaya karar verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yaptıkları başvuru kabul edildi. 9 aylık Alper'le evlat hasretlerini dindirdi. Feride Baş, "İşimi bıraktım. Alper, evimize neşe kattı. Eşim de inanılmaz seviyor. Ona da bana da can oldu. Bizim her şeyimiz oldu" dedi.



            AŞIRI ÖNEMLİ HATIRLATMA
            Coronavirüs'le mücadelede tedbirler rafa kalktı. Vaka sayıları tırmandı! Sağlık Bakanlığı COVİD-19 aşılarına yeni hatırlatma dozu randevusu açtı. Vatandaşlar hastanelere aktı. Dün, 81 ildeki hastanelerde aşı kuyruğu vardı. Aşı olan vatandaşlardan Haluk Kurtçu, "Vatandaşlarımız mutlaka aşı olsun" çağrısı yaptı.



            DARBE İTİRAFİ
            John Bolton, önceki gece CNN'e çıktı. Darbeyle suçlanan Trump'ı akladı. "Başka ülkelerde darbe planladım" açıklaması yaptı! Sözleri 15 Temmuz'u hatırlattı. ABD'deki Kongre baskını soruşturmasında Trump, 'darbe' yapmakla suçlandı. Trump'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Bolton ise önceki akşam CNN'e çıktı. "Diğer ülkelerde darbelerin planlanmasına yardım eden biri olarak buna katılmıyorum" ifadesini kullandı. O sözler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı. Çünkü Bolton, darbe gecesi FOX News canlı yayınına katılmıştı. Darbeyi destekleyen açıklamalar yapmıştı.



                SPORSİN!
                Trabzon'da yaşayan milli atlet Beyzanur Yavuz, 28 Mart'ta antrenman yaparken 180 kilogramlık halterin altında kaldı. Ciğerleri ezildi, çenesi kırıldı. Haftalarda sıvıyla beslenen genç sporcu, 1 aylık tedavisi sonrası ayaklandı. Bursa'daki Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda ikinci olmayı başardı. Mücadelesiyle 'mucizevi sporcu' unvanını aldı! Yaşadıklarını şöyle anlattı: Herkes şok oldu, beni öldü sandılar. Sadece bedensel olarak değil; psikolojik olarak da çok zor günler geçirdim. Türkiye ikincisi olmayı başardım. Gururluyum.



                AYI REHBERİ
                Son yıllarda, ayı saldırısı vakaları arttı! Kimi vatandaş hayatını kaybetti, kimisi de yaralandı. Bu durum, tedirginliğe yol açtı. Prof. Dr. Sinan Aktaş, ayı saldırısından korunmak için yapılması gerekenleri sıraladı:
                Ormanlık bir alanda geziyorsanız şarkı söyleyin.
                Eğer bir yerde yavru ayı görürseniz hemen uzaklaşın. Anne ayı sizi tehdit olarak görebilir.
                Ayılar için üretilen özel spreyleri kullanın.
                Eğer kaçamıyorsanız ölü taklidi yapın! (FURKAN NEHRİ)



                97 MİLYON DEVRETTİ
                6+joker bilen çıkmayınca 97 milyon 804 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 248'er bin, 4 bilenler bin 954'er lira, 3 bilenler 134'er lira, 2 bilenler ise 13'er lira ikramiye alacak.



                    3.4 MİLYON DEVRETTİ
                    5+1 bilen çıkmayınca 3 milyon 430 bin lira devretti. 5 bilenler 8 bin 168'er, 4+1 bilenler 742'şer, 4 bilenler 46'şar, 3 +1 bilenler 27'şer, 3 bilenler 7'şer 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



                    KATİL MAGANDA
                    Amasya'da 19 yaşındaki Beste Koçak, köydeki düğüne gitti. Selahattin A.'nın silahından çıkan mermi başına isabet etti. Hastanede can verdi...



                    ACI HAY'AT'
                    Bursa'da apranti Uğurcan Demirbaş, denizde atına idman yaptırdı. Ancak çırpınmaya başladı. Görenler suya atlayıp kıyıya çıkardı ancak kurtarılamadı. Ondan geriye ise 2022'deki birinciliği kaldı.

                    TOPTAN DELİRDİK
                    Adana'da top, arabaya çarptı. Aile "Sanki Mercedes" diye sahibini azarladı. Çatışmada 5 kişi yaralandı.

                    117 BİN 95 YENI VAKA
                    Türkiye'de 4-10 Temmuz arasında 117 bin 95 vaka tespit edildi. 31 kişi yaşamını yitirdi

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                    Haberler Yaşam Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu Nazmı Arıkan çitliğinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
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