Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu Nazmı Arıkan çitliğinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti





BAYRAM ETTİLER

Kurban Bayramı ve yaz tatili birleşti. Bu yılda yerli ve yabancı turistler Ege ve Akdeniz'e akın etti. Bodrum'un nüfusu 187 bin 284'ten 1 milyona, Datça'nın 24 bin 519'dan 300 bine, Fethiye'nin 170 bin 379'dan 700 bine, Marmaris'in 97 bin 705'ten 800 bine yükseldi. Bölgeden gelen notlar, şöyleydi:

Bodrum'a 250 bin araç giriş yaptı. Kentte nüfus 1 milyona ulaştı! Otellerde boş yer kalmadı.

İzmir Çeşme'de trafik kilitlendi. Fazla tüketim nedeniyle kentte elektrik kesintisi yaşandı.

Antalya Kaş da doldu taştı. Kaputaş Plajı'nde boş yer kalmadı.

İngiliz The Guardian gazetesi Avrupa'nın en büyülü 10 adasını listeledi. Kuzey Ege'deki Bozaada da ikinci sıradan listeye girdi. Adayı bayramda 30 bin kişi ziyaret etti.