Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu Nazmı Arıkan çitliğinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti

CAN AİLE

Afyonkarahisar'da yaşayan Levent-Feride Baş çifti, 13 yıl önce evlendi. Uzun yıllar çocuk hasreti çeken aile, koruyucu aile olmaya karar verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yaptıkları başvuru kabul edildi. 9 aylık Alper'le evlat hasretlerini dindirdi. Feride Baş, "İşimi bıraktım. Alper, evimize neşe kattı. Eşim de inanılmaz seviyor. Ona da bana da can oldu. Bizim her şeyimiz oldu" dedi.