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    • Yaşam
    • 13.07.2022 13:53
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    • 13.07.2022 14:23
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    Datça'da orman yangını: Karadan ve havadan müdahale ediliyor!

    Son dakika haberi! Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın söndürme helikopterleri ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Datça’da orman yangını!

    Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

    Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü.

    İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

        Söndürme çalışmalarına askeri birliklerle, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleriyle, bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi.

        Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Alevler sahile doğru ilerlerken, tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı.

        DATÇA KAYMAKAMI'NDAN YANGIN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
        Datça Kaymakamı Mesut Çoban, "Yangın yerleşim alanlarını tehdit etmiyor. Ancak bölgede yoğun bir duman oluştu." açıklamasında bulundu. Bölgede rüzgarın etkili olduğunu aktaran Çoban, ekiplerin alevleri kısa sürede kontrol altına almasını temenni ettiklerini dile getirdi.

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