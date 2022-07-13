Datça'da orman yangını: Karadan ve havadan müdahale ediliyor!

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.