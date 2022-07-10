‘Faul’ tartışması Bursa Hipodromu'nu savaş alanına çevirdi





'ELON'DE OYUNCAK ETTİ

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, dünyanın en zengin iş insanı unvanını aldı. Kripto para borsasında yaptığı spekülatif açıklamalarıyla tepki aldı. Son olarak sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıkladı. Ancak cumartesi gecesi anlaşmayı feshettiğini vurguladı! Sebep ise Twitter Yönetim Kurulu'nun sahte veya spam hesaplarla ilgili bilgi paylaşmamasıydı! Elon Musk'ın duyurusunun ardından Twitter hisseleri çakıldı! Kendi de bu düşüşten nasibini aldı! Tesla hisselerinde tarihi düşüş yaşandı. Musk'ın servetinin 65 milyar dolar azaldığı açıkladı.