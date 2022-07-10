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    ‘Faul’ tartışması Bursa Hipodromu'nu savaş alanına çevirdi

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde seyisler arasında faul tartışması çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada seyisler birbirine tekme ve tokatlarla saldırdı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Seyislerin savaşı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde at yarışlarında arbede yaşandı. Yarışların yapıldığı hipodromda atları padoğa götürmeye hazırlanan seyislerin arasında tartışma çıktı. Süleyman Çelebi Koşusu'nda 8 ve 3 numaralı atların ilgililerinin faul yapıldığı gerekçesiyle başlattığı tartışma büyüdü. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken seyisler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Güvenlik görevlilerinin ve yarış severlerin araya girmesiyle kavga son bulurken kavga anı cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.



    EN ACI BAYRAM
    Ordu'da önceki gün Gizem Çakmak (10), ablası K.Ç. ve kuzeni U.Ç. denizde akıntıya kapılarak sürüklendi. K.Ç. ile U.Ç. sudan çıkarıldı. Gizem ise baygın olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan kız, kurtarılamadı. Dün ise cenaze töreni düzenlendi. Giydiği tişört, tabutun üzerine bırakıldı. Bayram günü acı yaşayan annesi ise gözyaşlarıyla kızının tabutuna sarıldı.



    YOLLAR KAN GÖLÜ: 10 ÖLÜ
    Kurban Bayramı'nın başlamasıyla trafik kazaları arttı. Bayramın ilk günündeki kazalarda 1'i bebek 10 kişi hayatını kaybetti. Onlardan biriyse 21 yaşındaki Burak Taşdemir'di. Kütahya Hisarcık'a bağlı Karaağıl köyünde oturan Taşdemir, Çavdarhisar'a kurbanlık keçi bırakıp, geri dönmek için otomobille yola çıktı. Otomobilin kontrolünü kaybetti. Tarlaya savrulan araç, alev alev yandı. Araçta sıkışan talihsiz genç, yaşamını yitirdi.



        DENİZDEN CESET ÇIKTI
        İzmir Konak'taki Pasaport İskelesi yakınlarında dün sabah denizde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Serkan Metin Kılıkçı'ya (21) ait olduğu belirlenen ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ceyhan TORLAK



        KARARA BÜYÜK TEPKİ
        Ankara'da alkollü kullandığı cipiyle Tevfik Gözüm ve Vusal İ.'ye 2 yıl önce çarparak ölümüne neden olan ve 3 araca da hasar veren Sadık Mert Mermer (25) tahliye edildi. Gözüm'ün acılı babası Osman Gözüm, tahliye kararına tepki gösterdi. "Daha önce alkollü araç kullanmış, kaza sırasında da alkollüydü" dedi. Başsavcılık, tahliyeye itiraz etti. Dilhan DUMANOĞLU



        95 MİLYON DEVRETTİ
        6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 95 milyon 607 bin 826 lira devretti. 5 bilenler 40 bin 556'şar lira, 4 bilenler bin 124'er lira, 3 bilenler 124'er lira, 2 bilenler ise 15 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.



            BABACAN!
            Yüreklere dokunan haberin adresi, Balıkesir'di. 56 yaşındaki Ali Demirarslan, 3 gün önce beyin kanaması geçirdi. Bu sabah beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, organlarını bağışlamaya karar verdi. İki böbreği ve karaciğeri, Bursa'daki 3 hastaya nakledildi. Bu sırada, Demirarslan'ın hayatıyla ilgili yürek yakan bir detay öğrenildi. Öyle ki Demirarslan, 4 yıl önce oğlu Osman'ı da beyin kanamasından kaybetmişti. Oğlunun organlarını bağışlayarak birçok hastaya vermişti. Dr. Muzaffer Şenveli, "Şifa bekleyen hastalarımıza da hayırlı şifalar diliyorum ve aileye tekrar teşekkür ediyoruz" dedi. Ali Demirarslan, 4 yıl önce oğlunu kaybetti. Kendisi de dün beyin kanaması yüzünden can verdi.



            YABANA ATMAYIN
            Son dönemde yıldızı parlayan ürünlerden yaban mersininin fiyatı cep yaktı. Kilosu 100 liraya kadar ulaştı. Bursa'daki çiftçi Kazım Çerkes de tarlasında, yaban mersini yetiştirmeye başladı. Altın değerindeki meyveyi korumak için de tedbirleri aldı. Yaban hayvanlarını bomba sesi ve yırtıcı kuş sesi çıkaran düzenekle bahçeden uzak tutmaya çalıştı. Kazım Çerkes, yaban mersini üretti. Paraya para demedi! Bomba sesi ve yırtıcı kuş sesi çıkaran sistemle bahçesine ayıların yaklaşmasını önledi.



            KURBAN OLURUM
            Trabzon Köprübaşı'daki Mavreyas yaylasında yaşayan Dursun Özyer'in (70), yıllarca beslediği ineği gelini tarafından 10 bin TL'ye satıldı! Duruma çok üzülen Özyer, ineğini rüyasında görmeye başladı. Bunun üzerine aradı taradı. İneğinin izine, Rize Anzer'deki kurban pazarında ulaştı! Yeni sahibine 20 bin TL ödeme yaparak ineğini geri aldı. "Yıllarca bakıp büyüttüğüm ineğimi sattıklarını öğrenince çok üzüldüm, rüyalarıma girdi. Onun özlemini çekiyor, ağlıyordum. Çok şükür kavuştum" ifadesini kullandı. Dursun Özyer, çok sevdiği ineğinin satılmasına dayanamadı. Rüyalarına giren büyükbaş hayvanı, 20 bin lira ödeyerek geri aldı. ÖZGÜR ÖZDEMİR



                PATA'PES'!
                Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. O günden itibaren bir dizi yaptırımın merkezine yerleşti. ABD'li fastfood şirketi McDonald's da Rusya pazarından çekildi. Rus oligark Alexander Govor'un satın aldığı gıda zincirinden gelen haber şoke etti! Ülkede 2021 yılındaki hasadın yetersiz olması nedeniyle patates kızartması hamburger menülerinden silindi! Şirketin, kızartmayı menüye ancak sonbaharda ekleyebileceğini söyledi.



                'ELON'DE OYUNCAK ETTİ
                Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, dünyanın en zengin iş insanı unvanını aldı. Kripto para borsasında yaptığı spekülatif açıklamalarıyla tepki aldı. Son olarak sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıkladı. Ancak cumartesi gecesi anlaşmayı feshettiğini vurguladı! Sebep ise Twitter Yönetim Kurulu'nun sahte veya spam hesaplarla ilgili bilgi paylaşmamasıydı! Elon Musk'ın duyurusunun ardından Twitter hisseleri çakıldı! Kendi de bu düşüşten nasibini aldı! Tesla hisselerinde tarihi düşüş yaşandı. Musk'ın servetinin 65 milyar dolar azaldığı açıkladı.



                'USA'K ARA BİRİNCİ
                Dodgura'da 8 yılın ardından seçim yapıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı birinci çıktı. Millet İttifakı'nın adayı ise kendi seçmeninden destek bulamadı. Hal böyle olunca Dodurga gündemi salladı. Google Trendler'de en çok aranan yer olmayı başardı. Dodurga ismini en fazla sorgulayan ülke ise Amerika'ydı!
                AK PARTİ 955
                DEVA 23
                TÜRKİYE DEĞİŞİM 14
                MEMLEKET 21
                ADALET 23
                SAADET 17
                YENİDEN REFAH 41
                AK Partili Hüseyin Kaşıkçı, oyların yüzde 87'sini alıp başkan seçildi.

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                Bu bayram yetime kurban
                Haberler Yaşam ‘Faul’ tartışması Bursa Hipodromu'nu savaş alanına çevirdi
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