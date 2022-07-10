‘Faul’ tartışması Bursa Hipodromu'nu savaş alanına çevirdi

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde at yarışlarında arbede yaşandı. Yarışların yapıldığı hipodromda atları padoğa götürmeye hazırlanan seyislerin arasında tartışma çıktı. Süleyman Çelebi Koşusu'nda 8 ve 3 numaralı atların ilgililerinin faul yapıldığı gerekçesiyle başlattığı tartışma büyüdü. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken seyisler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Güvenlik görevlilerinin ve yarış severlerin araya girmesiyle kavga son bulurken kavga anı cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.
EN ACI BAYRAM
Ordu'da önceki gün Gizem Çakmak (10), ablası K.Ç. ve kuzeni U.Ç. denizde akıntıya kapılarak sürüklendi. K.Ç. ile U.Ç. sudan çıkarıldı. Gizem ise baygın olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan kız, kurtarılamadı. Dün ise cenaze töreni düzenlendi. Giydiği tişört, tabutun üzerine bırakıldı. Bayram günü acı yaşayan annesi ise gözyaşlarıyla kızının tabutuna sarıldı.
YOLLAR KAN GÖLÜ: 10 ÖLÜ
Kurban Bayramı'nın başlamasıyla trafik kazaları arttı. Bayramın ilk günündeki kazalarda 1'i bebek 10 kişi hayatını kaybetti. Onlardan biriyse 21 yaşındaki Burak Taşdemir'di. Kütahya Hisarcık'a bağlı Karaağıl köyünde oturan Taşdemir, Çavdarhisar'a kurbanlık keçi bırakıp, geri dönmek için otomobille yola çıktı. Otomobilin kontrolünü kaybetti. Tarlaya savrulan araç, alev alev yandı. Araçta sıkışan talihsiz genç, yaşamını yitirdi.