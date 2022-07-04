Fatma Girik'in hayatını kaybetmesinin ardından ailesi miras kavgasına girdi

Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncasından Fatma Girik, ocak ayında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ay açıklanan vasiyetnamesinin ardından mirasçıları birbirine girdi! Çünkü Girik, mirasının büyük bir kısmını yeğeni Fatma Ahu Turanlı'ya vermişti.

Ancak kardeşi Günay Girik, mahkemeye gitti! Ablası Fatma Girik'in akıl sağlığının yerinde olmadığını, vasiyetnamenin sağlıksız koşullarda ve baskı altında hazırlandığını söyledi! Annesi Münevver Ukav ile kendisinin miras dışı bırakıldığını dile getiren ünay Girik, "Mirasın büyük bölümünün yeğeni Fatma Ahu Turanlı'ya ve ablası Müesser Girik'e bırakıldı.

Ancak vasiyetname hazırlanırken ablamın akıl sağlığı yerinde değildi. Buna hizmetlisi Dursune Yılmaz ve 4 yakını daha tanıktı. Biz de duruma itiraz ettik" dedi.

Günay Girik, yaptığı itirazla ablasının Bodrum'daki 30 milyon liralık denize sıfır lüks villasının satışına tedbir konulmasını, bankadaki paranın bloke edilmesini istedi.