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    Kumsal bebek bakıcı ihmali yüzünden hayatını kaybetmişti! Bakıcıya verilen cezayı öğrenen acılı aile isyan etti

    20 aylık Kumsal bebek, 7’nci kattan düşerek hayatını kaybetti. Bakıcı Bahriye Yavuz’a sadece 4 yıl hapis cezası verildi. Acılı aile isyan etti: Bizi yeniden öldürdüler...

    Kumsal tekrar öldü!

    Yürek yakan haberin adresi Konya Çumra'ydı. Öğretmen Deniz-Mustafa Bayram çifti, 2019'da ikinci kızları Kumsal'ı kucaklarına aldı. Bu sırada, pandemi patladı. Çift, evde canlı ders vermeye başladı. 20 aylık kızları Kumsal'ı da aynı zamanda komşuları olan bakıcı Bahriye Yavuz'a bıraktı. Ancak Kumsal, 2020'nin eylül ayında 7. kattaki evlerinin balkon camından yere çakıldı. Kurtarılamadı. Bakıcı hakkında, gerekli güvenlik önlemini almadığı için dava açıldı. Yavuz, 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinafa taşınan karar, Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı. Anne Deniz Bayram, gözyaşlarını tutamadı:



    Yavrumun mezarının başına gittim ve ona bir şey diyemedim. İçim sızlıyor. Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Bu kararla bir anneyi tekrar öldürdüler. Bu dünyada da çekecek ama öbür dünyada da iki elim yakasında.



    Bakıcı Bahriye Kumsal'a ihmali nedeniyle 4 yıl hapis vezası verildi. Karar, ailenin tepkisini çekti.

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