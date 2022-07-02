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    Kan donduran olay! Cani evlat kendisine para vermeyen anne ve babasını balta sapıyla hastanelik etti

    Alkollü Yaşar Bozel, kendisine para vermeyen annesi Fatma ve babası Kemal Bozel’e sinirlendi. Baston, koltuk değneği ve balta sapıyla hastanelik etti.

    Canavar evlat!

    Sinop Dikmen'e bağlı Kanlıçay köyünde yaşayan Yaşar Bozel, otomobilini tamir ettirmek için 78 yaşındaki annesi Fatma ile 71 yaşındaki babası Kemal Bozel'den para istedi. Bozel çifti, paraları olmadığını söyledi. Bunun üzerine aşırı alkol alan Yaşar Bozel, anne ve babasına saldırdı. 2 saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapıyla tanınmaz hale getirdi. Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, karı-kocayı hastaneye kaldırdı. Vücutlarının birçok yerinde kırık ve morluklar oluşan Bozel çifti, oğullarından şikayetçi oldu.



    Koltuk değnekleriyle yürüyebilen anne Fatma Bozel, "Bir eşime vurdu, bir bana vurdu. Çok darbe yedik. Bunu yapan doğurduğum evlat" diye konuştu.



    Baba Kemal Bozel, "Bizim kimsemiz yok. Yemek yiyorduk sonra kapının önüne çıktık bu hale geldik" dedi. Şikayetçi oldu.

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    Haberler Yaşam Kan donduran olay! Cani evlat kendisine para vermeyen anne ve babasını balta sapıyla hastanelik etti
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