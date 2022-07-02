Kan donduran olay! Cani evlat kendisine para vermeyen anne ve babasını balta sapıyla hastanelik etti

Sinop Dikmen'e bağlı Kanlıçay köyünde yaşayan Yaşar Bozel, otomobilini tamir ettirmek için 78 yaşındaki annesi Fatma ile 71 yaşındaki babası Kemal Bozel'den para istedi. Bozel çifti, paraları olmadığını söyledi. Bunun üzerine aşırı alkol alan Yaşar Bozel, anne ve babasına saldırdı. 2 saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapıyla tanınmaz hale getirdi. Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, karı-kocayı hastaneye kaldırdı. Vücutlarının birçok yerinde kırık ve morluklar oluşan Bozel çifti, oğullarından şikayetçi oldu.