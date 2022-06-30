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    Kısmetse Olur programıyla ünlenen Dilan Eylem Öz evinde ölü bulundu!

    Kısmetse Olur programıyla ünlenen Dilan Eylem Öz, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ağzından köpük çıkan kadının uyuşturucudan öldüğü öne sürüldü. İşte sizler için derlediğimiz 30 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    İşin ’öz’ü facia!

    Esrarengiz olay İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Büyükannesi ile aynı evde yaşayan Kısmetse Olur programıyla tanınan Dilan Eylem Öz'den (24) iki gündür haber alınamadı. Büyükannesinin memleketine gitmesinin ardından evde yalnız kalan Öz'e ulaşamayan yakınları kapıyı çilingirle açtı. Eve girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Genç kadının hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Dilan Eylem Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağzından köpük çıkan Öz'ün cesedinin yanında uyuşturucu madde bulundu. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Öz'ün cenazesi otopsi için morga götürüldü. Kadının kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.



    T'İRAN'SFER VURGUNU!
    İstanbul Fatih'te akılalmaz bir dolandırıcılık oyunu oynandı. Bir kişi hem İran'da hem de İstanbul'da döviz bürosu sahibi M.R.M.'nin Tahran'daki iş yerine gitti. 225 bin euro (4 milyon lira) göndermek istediğini söyledi. Uğur K. da İran'dan kendisine transfer yaptığını belirterek Fatih'teki bürodan parayı alıp kaçtı. Ancak ödeme yapılmadığını öğrenen M.R.M. dolandırıldığını anladı. Uğur K. ve işi organize eden Kemal E. İstanbul'da yakalandı.
    Yunus Emre KAVAK



    KAZA DEĞİL CİNAYET!
    Bursa Mudanya'da geçen pazar günü yolun karşısına geçmeye çalışan Fikriye Yeğin (56) ile torunu Zeynep Mira Güler'e (6), Burak Ulga'nın (26) kullandığı otomobil çarptı. Ulga'nın alkollü olduğu tespit edildiği kazada anneanne, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan küçük kız ise Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Zeynep de 3 gün sonra doktorların tüm çabalarına rağmen yitirdi.



        ÖLÜMÜNE TESADÜF
        Çanakkale'de önceki akşam iki motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. Metin Derya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Diğer motosikleti kullanan Mustafa Özel ise yoğun bakıma alındı. Özel ile Derya'nın enişte-kayınço oldukları ortaya çıktı.



        CANAVARA AĞIR MÜEBBET
        Kocaeli Gebze'de Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah (20), geçen yıl 16 yaşındaki A.A'ya tecavüz etti. Başını taşla ezdi. Genç kız, 132 gün sonra hayatını kaybetti. Tutuklanan Atikullah için 'nitelikli kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Olay günü alkol aldığını söyleyen katil, "Cami civarında dolaştığım sırada A.A'yı gördüm. Arkasından takip ettim. Tenha ve ağaçlık bir yere geldiğimizde, arkadan yaklaşarak habersizce boğazını sıktım. Etkisiz hale getirdim. Sadece soyup tekrar giydirdim, pişmanım" diyerek kendini savunmaya çalıştı.



        ELİMİZE SAĞLIK
        İngiltere'de yaşayan Toni Sutton, geçen ay obezite ameliyatı için Türkiye'ye geldi. Ancak kontrollerde mide kanseri olduğu belirlendi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serhat Buldur'un yoğun çabaları sorunu iyileşti. Gözyaşlarına boğulan Sutton, "Obezite ameliyatı olmaya karar vermeseydim, kanserden haberim olmayacaktı" dedi.



            'CAN'TA!
            Edirneli çiftçi Ahmet Sanrı 2016'da kalp krizi geçirdi. 4 yıl süren tedavisine rağmen hastalığı ilerledi. 2020'de ise son çare olarak yapay kalp cihazıyla hayatına devam etmesine karar verildi. Omzunda taşıdığı kalp makinesine gözü gibi bakan Sanrı, "22 saatte bir kez yapay makinesinin pillerini değiştiriyorum. Alıştım artık. Hiç zor gelmiyor. Ölene kadar benimle olacak. Doktorlarımız kalp nakli olmamı söylüyor ama istemiyorum. Bu cihaza alıştım" dedi.



            ALTIN BULUŞ
            Niğde'de Sercan Sevenk, kendisine gelen kanepeyi tamir etmek istedi. Ancak döşemesini kaldırdığında iki kutuyu fark etti! İçinde 17 cumhuriyet altını ile 1 çeyrek altın olduğunu görünce şoka girdi. 110 bin lira değerindeki altınları sahibine teslim etti. "İnsanlar bu altınları ne zorluklarla biriktiriyor. Allah bize haram yedirmesin. İnsanlık görevimizi yaptık" dedi.



            VAY-BAN
            italya'da yetimhanede büyüyüp gözlük markası Ray- Ban ile ülkenin ikinci zengin adamı olan Leonardo Del Vecchio 87 yaşında hayatını kaybetti. Şimdi gözler, 25.5 milyar dolarlık servetine çevrildi. Bu paranın ve şirket hisselerinin mirasçıları arasında ikinci eşi Nicoletta Zampillo ile üç farklı evlilikten yaşları 18 ile 65 arasında değişen altı çocuğunun olduğu bildirildi. Çıraklıktan gözlük imparatorluğuna ulaşan Vecchio, Monako'da yaşıyordu. Sunglass Hut, Ray- Ban ve Oakley'in mülkiyeti de dahil olmak üzere büyük servetini Lüksemburg merkezli Delfin aracılığıyla elinde tutuyordu.



                GÖZYAŞI SEL OLDU
                Kastamonu'da selde kaybolan Recep Bakırcı, hala bulunamadı. Bir ay önce orman işçisi olan Bakırcı'nın sele kapılıp gittiğini gören Şükran Siviş, "Geri dönseydi kurtulabilirdi" dedi. Torununun kayıp olduğunu öğrenir öğrenmez olay yerine gelen ve umutsuzca arama çalışmalarını isleyen dede Salih Bakırcı, "Çarşamba günü anne babasını hacca uğurlayıp işine döndü. Ben de en son o zaman gördüm. Mutlu bir haber almamız çok zor. Anne ve babasının haberi yok" dedi. Bu arada bir kişinin daha kayıp olduğu bildirildi.



                TEKR'ARDA'N BERAAT
                Magazin dünyası, 2018'deki skandalla sarsıldı! Olay, İstanbul Emirgan'daki bir eğlence mekanında yaşandı. Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'i tacize kalkıştı! Omzundan dürterek "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" demesi ortalığı karıştırdı. Turan ve Şahin arasında kavga çıktı! Daha sonra hastaneyi basan Arda Turan, silahıyla etrafa kurşun yağdırdı. Hakkında 12.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşma 2019'da yapıldı. Turan hakkında beraat kararı alındı. Kararın istinaf tarafından bozulması üzerine yeniden yargılama yapıldı. Mahkeme, yine Turan'ın beraatinde karar kıldı.



                CHP'DE BİR NİKAH İKİ İSTİFA
                CHP'li Aykut Erdoğdu, yeni eş aldı. Eski eşi bombaladı. Genç kadın, yeni gelin Tuba Torun'un da kasetini yayınladı. Skandal CHP'yi sarstı. Vekil ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi olan ikinci eş istifa etmek zorunda kaldı.



                    KOCAMAN DEHŞET
                    Manisa'da Ummuhan Yurtseven, 46 yıllık eşi Hüseyin'i terk etti. Oğlu Mustafa'nın yanına gitti. Ancak öfkeli koca sinirlendi. İkisini de katletti.



                    90.7 MİLYON DEVRETTİ
                    6 + joker bilen çıkmayınca 90 milyon 700 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 165'er bin lira, 4 bilenler bin 764'er lira, 3 bilenler 127'şer lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



                    613 BİN DEVRETTİ
                    5+1 bilen çıkmayınca 613 bin lira devretti, 5 bilenler 9 bin 392'şer, 4+1 bilenler 426'şar, 4 bilenler 50'şer, 3+1 bilenler 21'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 12'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 6'şar lira alacak.

                    ALTIN KALPLİ
                    Nİğde'de tamire getirilen kanepenin içinden 18 cumhuriyet altını çıktı. Tamirci hepsini sahibine ulaştırdı.

                    KENEVİR CİNNETİ
                    Giresun'da Ahmet Kurt (79), bahçeye kenevir eken oğlu Ömer'le kavga etti. 3 el ateş ederek katletti.

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                    Seni Kalbime Sakladım
                    Haberler Yaşam Kısmetse Olur programıyla ünlenen Dilan Eylem Öz evinde ölü bulundu!
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