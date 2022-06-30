Kısmetse Olur programıyla ünlenen Dilan Eylem Öz evinde ölü bulundu!





GÖZYAŞI SEL OLDU

Kastamonu'da selde kaybolan Recep Bakırcı, hala bulunamadı. Bir ay önce orman işçisi olan Bakırcı'nın sele kapılıp gittiğini gören Şükran Siviş, "Geri dönseydi kurtulabilirdi" dedi. Torununun kayıp olduğunu öğrenir öğrenmez olay yerine gelen ve umutsuzca arama çalışmalarını isleyen dede Salih Bakırcı, "Çarşamba günü anne babasını hacca uğurlayıp işine döndü. Ben de en son o zaman gördüm. Mutlu bir haber almamız çok zor. Anne ve babasının haberi yok" dedi. Bu arada bir kişinin daha kayıp olduğu bildirildi.