Kısmetse Olur programıyla ünlenen Dilan Eylem Öz evinde ölü bulundu!

Esrarengiz olay İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Büyükannesi ile aynı evde yaşayan Kısmetse Olur programıyla tanınan Dilan Eylem Öz'den (24) iki gündür haber alınamadı. Büyükannesinin memleketine gitmesinin ardından evde yalnız kalan Öz'e ulaşamayan yakınları kapıyı çilingirle açtı. Eve girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Genç kadının hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Dilan Eylem Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağzından köpük çıkan Öz'ün cesedinin yanında uyuşturucu madde bulundu. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Öz'ün cenazesi otopsi için morga götürüldü. Kadının kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.
T'İRAN'SFER VURGUNU!
İstanbul Fatih'te akılalmaz bir dolandırıcılık oyunu oynandı. Bir kişi hem İran'da hem de İstanbul'da döviz bürosu sahibi M.R.M.'nin Tahran'daki iş yerine gitti. 225 bin euro (4 milyon lira) göndermek istediğini söyledi. Uğur K. da İran'dan kendisine transfer yaptığını belirterek Fatih'teki bürodan parayı alıp kaçtı. Ancak ödeme yapılmadığını öğrenen M.R.M. dolandırıldığını anladı. Uğur K. ve işi organize eden Kemal E. İstanbul'da yakalandı.
Yunus Emre KAVAK
KAZA DEĞİL CİNAYET!
Bursa Mudanya'da geçen pazar günü yolun karşısına geçmeye çalışan Fikriye Yeğin (56) ile torunu Zeynep Mira Güler'e (6), Burak Ulga'nın (26) kullandığı otomobil çarptı. Ulga'nın alkollü olduğu tespit edildiği kazada anneanne, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan küçük kız ise Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Zeynep de 3 gün sonra doktorların tüm çabalarına rağmen yitirdi.