İstanbul Esenyurt'ta ortaokul öğrencilerinin kız kavgası! 13 yaşındaki öğrenci geçici görme katı yaşadı

"SAĞLIKÇI OLMAK İSTİYORDU, ARTIK UMUDUM YOK"

Baba Bilal Şahin de, "Bu olay saat 11.30 gibi olmuş, hastaneye gitmesi 13.30'u buluyor ve bu onun için büyük bir kayıp. Aldığı darbelerden dolayı sol gözde görme kaybı var. Çocuklarımızı okula eğitim için emanet edemezsek nereye emanet edeceğiz. Biz çocuklarımızı okula eğitim için gönderiyoruz, darbedilsin, gözü başı yarılsın diye göndermiyoruz.