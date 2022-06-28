İstanbul Esenyurt'ta ortaokul öğrencilerinin kız kavgası! 13 yaşındaki öğrenci geçici görme katı yaşadı

Olay, 26 Mayıs 2022'de Esenyurt Ortaokulu'nda 13 yaşındaki son sınıf öğrencileri arasında yaşandı. İddiaya göre, bir arkadaşını da yanına alan Oktay.Ç., "kız arkadaşıma mesaj atmışsın" diyerek M.E.Ş.'yi darbetti.
Okuldaki bir öğretmen olaya müdahale ederek sonlandırırken, M.E.Ş. annesi tarafından hastaneye götürüldü. Baba Bilal Şahin, dayak yemesi sonrası çocuğunun hemen hastaneye götürülmediğini ve sol gözüne aldığı yumruk darbeleri nedeniyle geçici görme kaybı yaşadığını ileri sürdü. M.E.Ş., LGS sınavına göz bandıyla girdi.
"BİRİ ARKADAN ELLERİMİ TUTTU DİĞERİ DE YUMRUKLADI"
Ortaokul öğrencisi M.E.Ş., "Yanlış anlaşılma yüzünden biri arkadan belime vurdu. Diğeri gözümü yumrukladı. Yere düştükten sonra gözümü yumrukladılar. Gözüm şu an görmüyor. Yakını da bulanık görüyor.