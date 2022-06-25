Damat tehdit ettiği kayınpederini önce otomobile ezdi, daha sonra araçtan inerek pompalı tüfekle katletti

İstanbul Şişli Belediyesi temizlik işlerinde görevli Ersin Sertçelik, ailevi sorunlar nedeniyle eşiyle boşanma aşamasına geldi. Hem amcası hem de kayınbabası olan Mahir Sertçelik, kızını defalarca kez tehdit eden damadıyla kavga etti. Önce otomobille kayınpederine çarpan Ersin Sertçelik, daha sonra da pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Kanlar içinde kalan talihsiz adam, hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil damat, tutuklandı. Geçen yıl kayınpederi ve kayınvalidesini bıçakla tehdit ettiği ortaya çıkan Ersin Sertçelik hakkında bu suçtan 2 yıl 9 ay 15 günden 12 yıl 3 aya, kardeşi Gökhan Sertçelik hakkında ise 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendiği belirlendi.
SIRA 'DİŞ'I OPERASYON
Denizli'de Azerbaycan uyruklu Leman Nuriyeva (22), 70 yaşındaki Perihan Ç.'yi aradı. Kendisini 'savcı' olarak tanıttı. 30 bin lirasını çarpıp kaçtı. Jandarma timi, harekete geçti. Zanlıyı altın dişinden tespit ederek eğlence mekanında yakaladı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Nuriyeva, savcılığın itirazıyla tutuklandı. Dolandırıcıda bulunan 2 altın ve 7 bin lira ise Perihan Ç.'ye teslim edildi.
HAYAT ARKADAŞI
İzmir'de yaşayan Zeki Çolakoğlu (71), 2007 yılında böbrek yetmezliğine yakalandı. İyileşmesi için nakil olması şarttı. Onu, hayata 46 yıllık eşi Sevtap Çolakoğlu bağladı. Önceki gün yapılan nakilin ardından hızla iyileşen Çolakoğlu, mutluluğunu şöyle anlattı: Karım benim ruh ikizim, zenginliğim. Bana yeni bir hayatın kapılarını açan eşime ve doktorlarıma çok teşekkür ediyorum.