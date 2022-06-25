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    Damat tehdit ettiği kayınpederini önce otomobile ezdi, daha sonra araçtan inerek pompalı tüfekle katletti

    Damat Ersin Sertçelik, tehdit ettiği kayınpederi Mahir Sertçelik’i otomobille geri geri giderek ezdi. Aracından inerek pompalı tüfekle katletti. İşte sizler için derlediğimiz 25 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Canavar damat!

    İstanbul Şişli Belediyesi temizlik işlerinde görevli Ersin Sertçelik, ailevi sorunlar nedeniyle eşiyle boşanma aşamasına geldi. Hem amcası hem de kayınbabası olan Mahir Sertçelik, kızını defalarca kez tehdit eden damadıyla kavga etti. Önce otomobille kayınpederine çarpan Ersin Sertçelik, daha sonra da pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Kanlar içinde kalan talihsiz adam, hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil damat, tutuklandı. Geçen yıl kayınpederi ve kayınvalidesini bıçakla tehdit ettiği ortaya çıkan Ersin Sertçelik hakkında bu suçtan 2 yıl 9 ay 15 günden 12 yıl 3 aya, kardeşi Gökhan Sertçelik hakkında ise 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendiği belirlendi.



    SIRA 'DİŞ'I OPERASYON
    Denizli'de Azerbaycan uyruklu Leman Nuriyeva (22), 70 yaşındaki Perihan Ç.'yi aradı. Kendisini 'savcı' olarak tanıttı. 30 bin lirasını çarpıp kaçtı. Jandarma timi, harekete geçti. Zanlıyı altın dişinden tespit ederek eğlence mekanında yakaladı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Nuriyeva, savcılığın itirazıyla tutuklandı. Dolandırıcıda bulunan 2 altın ve 7 bin lira ise Perihan Ç.'ye teslim edildi.



    HAYAT ARKADAŞI
    İzmir'de yaşayan Zeki Çolakoğlu (71), 2007 yılında böbrek yetmezliğine yakalandı. İyileşmesi için nakil olması şarttı. Onu, hayata 46 yıllık eşi Sevtap Çolakoğlu bağladı. Önceki gün yapılan nakilin ardından hızla iyileşen Çolakoğlu, mutluluğunu şöyle anlattı: Karım benim ruh ikizim, zenginliğim. Bana yeni bir hayatın kapılarını açan eşime ve doktorlarıma çok teşekkür ediyorum.



        YOĞUN BAKIN!
        Sokak köpeklerinin neden olduğu vahşet, tüyler ürpertti. Adres bu kez Gaziantep'ti. Hatice (66) ve Mustafa Topal (72) çifti geçen ay sokakta yürürken ölümle burun buruna geldi. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan, yüz, ayak ve kollarından ısırılan Mustafa Topal, hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alındığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.



        ÇOK AÇAYİP!
        İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahtta 70 yılı geride bıraktı. İngiltere basını hayatıyla ilgili bilinmeyen detayları paylaştı. Buna göre şimdiye kadar onlarca ülkeyi ziyaret etse de pasaportunun bulunmadığı ortaya çıktı! Kraliçe'nin başka bir ülkeyi ziyaret edeceği sırada yanından ayırmadığı şeyler ise kendi grubuna ait 1 litre kan, çaydanlık ve özel tuvalet kağıdıydı!



        EN ACI VEDA
        İtalya'da 9 Haziran'da düşen helikopter, yürekleri yaktı. Helikopterde bulunan Eczacıbaşı Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil, Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak, Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez ile Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Dün, cenazeleri yurda getirilen kaza kurbanları için önce Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Yalova Fabrikası'nda tören yapıldı. Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Onları hiç unutmayacağız" ifadesini kullandı. Altuğ Erbil için dün İstanbul'da tören yapıldı. Eşi Başak ile kızı Melis, tabuta sarılıp ağladı. Oğlu Arda'nın fotoğrafını taşıdığı anlar, herkesi duygulandırdı. İlker Uçak, Kocaeli'nde, Serhat Kenar Adana'da, iki çocuk babası Arif Cez ise Bursa'da toprağa verildi.



            NEFES NEFESE
            Aksaray'da kuruyemiş yiyen Yusuf Han, morarmaya başladı. Hastaneye kaldırıldı. Sağ akciğerinin girişine fıstık kaçtığı saptandı. Son anda ameliyatla kurtarıldı.



            HİP'NOT'İZE
            ABD Başkanı Biden'ın gafları, Beyaz Saray'ı harekete geçirdi. Bürokratlar, her etkinlik için bir talimat listesi yazıp eline verdi. 79 Yaşındaki Başkan'ın nasıl oturup kalkması gerektiği bile tek tek ifade edildi.
            İŞTE BAŞKAN'A VERİLEN TALİMAT LİSTESİ:
            Oturacaksın.
            İçeridekilere merhaba diyeceksin.
            Basın mensupları gelecek.
            2 dakika brifing vereceksin.
            Basın mensupları çıkacak.
            Roosevelt Odası'na gireceksin.
            Liz Schuler'e soru soracaksın.
            Katılımcılara teşekkür edeceksin.
            Odadan çıkacaksın.



            ÇAL CENTER
            İstanbul merkezli operasyon yapıldı. Dört ilde çağrı merkezi kurarak vatandaşları dolandıran çete yakalandı. Kendilerini bankacı olarak tanıtan kişilerin 20 milyon lira topladığı anlaşıldı. Paraları ise tatilde harcadığı saptandı.



                2 TALİHLİYE 124'ER BİN
                10 bilen 2 kişi, 124 bin 244'er lira kazandı. 9 bilenler bin 660'ar lira, 8 bilenler 194'er lira, 7 bilenler 44'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

                ASLAN 10 BİN DOLAR
                Beykoz'da yasadışı hayvanat bahçesi kuruldu. Aslan 10 bin dolar, albino kaplan 100 bin TL'den satışa sunuldu.

                MEZARINI KAZDI
                İzmir'de Murat Yazar, define aramak için kaçak kazıya yeltendi. 10 metrelik çukura düşerek can verdi.

                95'İNDE EŞ KATİLİ
                Muş'ta 95 yaşındaki Kazım Güngör, 72 yaşındaki eşi Hasbüke'ye kurşun yağdırdı. Yaşlı kadın kurtarılamadı.

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