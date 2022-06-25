Damat tehdit ettiği kayınpederini önce otomobile ezdi, daha sonra araçtan inerek pompalı tüfekle katletti

İstanbul Şişli Belediyesi temizlik işlerinde görevli Ersin Sertçelik, ailevi sorunlar nedeniyle eşiyle boşanma aşamasına geldi. Hem amcası hem de kayınbabası olan Mahir Sertçelik, kızını defalarca kez tehdit eden damadıyla kavga etti. Önce otomobille kayınpederine çarpan Ersin Sertçelik, daha sonra da pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Kanlar içinde kalan talihsiz adam, hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil damat, tutuklandı. Geçen yıl kayınpederi ve kayınvalidesini bıçakla tehdit ettiği ortaya çıkan Ersin Sertçelik hakkında bu suçtan 2 yıl 9 ay 15 günden 12 yıl 3 aya, kardeşi Gökhan Sertçelik hakkında ise 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendiği belirlendi.