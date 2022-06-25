Almanya'da nakliye işi ile uğraşan Hüseyin Ersoy dürüstlüğüyle ülkede kahraman ilan edildi!

Şaşkına çeviren olayın adresi Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Mannheim kentiydi. 3 çocuk babası Hüseyin Ersoy (45), 1999'da Sinop'tan Almanya'ya göç etti. Senelerce fabrikada çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar verdi. Nakliye sektörüne girdi. Geçtiğimiz günlerde de hayatını kaybeden bir adamın eşyalarının tahliyesine gitti. Eski bir dolabın içini boşaltırken, kutudaki poşeti fark etti. İçinde kitap olduğunu düşündüğü poşette deste deste para olduğunu görünce, mirasçılara haber verdi. 557 bin euro ile 2 bin 700 İsviçre Frank'ının bulunduğu çantayı hayatını kaybeden adamın yakınlarına teslim etti. Babasından kalan parayı gören mirasçı, şoka girdi! Dürüstlüğü ve temiz kalbiyle takdir toplayan Ersoy, "Hayatımda hiç bu kadar parayı bir arada görmemiştim. Hemen genç hanımı aradım. COVİD nedeniyle bizimle görüşmek istemedi. Durumu anlatınca kabul etti. Emaneti teslim edince kuş gibi hafifledim" dedi.