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    Ünlü kumpirci Yüksel Duman'ın sevgilisiyle kaldığı evden cenazesi çıktı

    Ünlü kumpirci Yüksel Duman’ın, Bahar adını kullanan Özbek sevgilisiyle kaldığı evden cansız bedeni çıktı. Elinde tabanca olan Duman’ın eşine yazdığı not ise şüphe uyandırdı: Ölümümden Bahar sorumludur...

    İkinci bahar bitti

    İstanbul Ortaköy'de kumpir dükkanları ve apart oteli bulunan işadamı 4 çocuklu Yüksel Duman (53), bir süre önce Bahar ismini kullanan Özbek A.P. ile tanıştı. Duman, genç kadına, yaşadıkları binanın giriş katında bir giyim mağazası açtı.

    Ancak bir süre sonra ikili arasında tartışmalar yaşandı. Genç kadın evden ayrıldı. Duman da birkaç gün dışarı çıkmadı. Evde cansız bedeni bulunan işadamının ölüm nedeni anlaşılamadı. Ancak eşine hitaben "Çocuklarıma iyi bak, seni de Bahar'ı da çok sevdim. Ölümümden Bahar sorumludur" diye not bıraktığı ortaya çıktı. Cenaze binadan çıkarıldığı esnada Duman'ın sinir krizi geçiren yakınları feryat ederek ağıt yaktı. Polis, sevgilisi A.P.'yi gözaltına aldı.

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    Haberler Yaşam Ünlü kumpirci Yüksel Duman'ın sevgilisiyle kaldığı evden cenazesi çıktı
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