Muhtar eşi tarafından 2 kez kaçırılarak işkenceye maruz kalan kadın dehşet anlarını anlattı: Ormanda 2 gün...

Çanakkale Çan'da İ.K şiddet gördüğü için köy muhtarı eşi İK, M.K'yı terk etti. 2 ayda 2 kez kaçırılan kadın, önceki gün Şerbetli Köyü'ndeki boş bir evin bahçesinde perişan ve yarı baygın bir halde bulundu. Vücudunda darp izlerine rastlanan ve kaburgalarında da kırık olduğu belirlenen İ.K yaşadığı korku dolu anları anlattı: Banyoya saklanmış. Ağzımı kapatarak darp edip, cinsel istismarda bulundu. Yanında yine, zehirli olduğunu söylediği 3 şırınga vardı. Plastik kelepçe takarak, başıma silah dayayıp, 'Seni öldürüp dereye gömeceğim" diye ormana götürüp, 2 gün aç ve susuz bırakıp işkence yaptı.
CANAVAR EVLAT
Konya Çumra'da Güray Karadaş (19), babası Mustafa Karadaş'la (54) alkol kullandığı için tartıştı. Olaydan sonra baba, odasına çekilerek uyumaya başladı. Güray Karadaş da tabancayla babasına kurşun yağdırdı. Daha sonra aynı tabancayla kendi kafasına sıktı. Mustafa Karadaş, kurtarılamadı. Ağır yaralanan Güray Karadaş ise hastaneye kaldırıldı.
ACI RE'ÇETE'!
İzmir'de Karşıyaka tribün lideri M.A, silahlı saldırıda katledildi. Yakalanan iki kişinin çete lideri B.C'nin adamları olduğu belirlendi. M.D.'nin M.A arkadaşı Y.E'yi de katlettiği belirlendi. Cinayetlerin alacak verecek meselesi ve uyuşturucu ticareti nedeniyle işlendiği ortaya çıktı.