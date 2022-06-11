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    Muhtar eşi tarafından 2 kez kaçırılarak işkenceye maruz kalan kadın dehşet anlarını anlattı: Ormanda 2 gün...

    İ.K, muhtar eşi tarafından zehirli şırınga tehdidiyle 2 kez kaçırıldı. Bitik halde bulunan kadın, o korku dolu anları anlattı: Bana plastik kelepçe taktı. Ormanda 2 gün aç ve susuz bırakıp işkence yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 11 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Şırıngalı dehşet

    Çanakkale Çan'da İ.K şiddet gördüğü için köy muhtarı eşi İK, M.K'yı terk etti. 2 ayda 2 kez kaçırılan kadın, önceki gün Şerbetli Köyü'ndeki boş bir evin bahçesinde perişan ve yarı baygın bir halde bulundu. Vücudunda darp izlerine rastlanan ve kaburgalarında da kırık olduğu belirlenen İ.K yaşadığı korku dolu anları anlattı: Banyoya saklanmış. Ağzımı kapatarak darp edip, cinsel istismarda bulundu. Yanında yine, zehirli olduğunu söylediği 3 şırınga vardı. Plastik kelepçe takarak, başıma silah dayayıp, 'Seni öldürüp dereye gömeceğim" diye ormana götürüp, 2 gün aç ve susuz bırakıp işkence yaptı.



    CANAVAR EVLAT
    Konya Çumra'da Güray Karadaş (19), babası Mustafa Karadaş'la (54) alkol kullandığı için tartıştı. Olaydan sonra baba, odasına çekilerek uyumaya başladı. Güray Karadaş da tabancayla babasına kurşun yağdırdı. Daha sonra aynı tabancayla kendi kafasına sıktı. Mustafa Karadaş, kurtarılamadı. Ağır yaralanan Güray Karadaş ise hastaneye kaldırıldı.



    ACI RE'ÇETE'!
    İzmir'de Karşıyaka tribün lideri M.A, silahlı saldırıda katledildi. Yakalanan iki kişinin çete lideri B.C'nin adamları olduğu belirlendi. M.D.'nin M.A arkadaşı Y.E'yi de katlettiği belirlendi. Cinayetlerin alacak verecek meselesi ve uyuşturucu ticareti nedeniyle işlendiği ortaya çıktı.



        ÇOK GÜZEL OL'MUŞ'
        Muş'ta yaşayan 16 yaşındaki Ceren Kılıç, 2017'de beden eğitimi öğretmeninin önerisiyle spora başladı. Ailesinin 'Olmaz' demesine rağmen başarı merdivenlerini hızla tırmandı. 2021'de 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda 2000 metre engelli koşuda altın madalyayı kazandı. Hedeflerini şöyle anlattı: Olimpiyatlarda koşmak istiyorum. İleride antrenör olup kız öğrencileri atletizme kazandıracağım.



        BURNUNDAN GELDİ
        Antalya'da yaşayan Çilem Kılıç, bir arkadaşının tavsiyesiyle estetik yaptırmaya karar verdi. 10 Şubat'ta estetik cerrah R.Ö. ile anlaştı, 75 bin lira kredi çekti! Burun, yüz germe, göğüs ve karın yağı alma ameliyatı hayatını kabusa çevirdi! Operasyon sonrası enfeksiyon kağan Kılıç, yürüyemez hale geldi! Ameliyattan 5 ay sonra burun kemikleri genzinden akınca hastaneye gitti! İsyan etti: Nefes alıp vermekte zorlanıyorum. Hastaneye yetişmesem ölebilirdim. İnsanın en güzel hali, doğal haliymiş. Bunu öğrendim.



        DEH'SÜT'E DÜŞTÜK
        Konya'da Emre Sayar, süt toplama merkezinde işçiydi! 2020'de süt kazanında video çekti! O görüntüler nedeniyle cezaevine girdi. 6 gün sonra serbest kalan Sayar, açılan davadan da beraat etti! Ardından şok bir hamle geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dava açarak 120 bin lira tazminat istedi. Toplamda bin 150 TL'yi cebe indirdi. Emre Sayar, "Video yüzünden dünyaya reklam oldum. İş bulamıyorum" dedi.



            TRUMP'A AĞIR DARBE
            ABD eski başkanı Donald Trump'ın destekçiler, 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'nı bastı. Dünyayı sarsan olayın yargılanmasına başlandı. Trump, baskını koordine ederek darbe girişimine teşebbüsle suçlandı! Baskında dört kişi ölmüş, 100'den fazla polis yaralanmıştı.



            YAKALA'YALI'M!
            İstanbul yaşayan Cumhuriyet Savcısı Halis Cengiz, 29 Mayıs'ta balık tutmak için Üsküdar'daki Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'ye ait Edip Efendi Yalısı'nın önüne gitti. Başına saçma isabet etti. Savcıyı yaralayanın yalının selamlık bölümünde yaşayan Sevinç İnönü'nün yeğeni Burak Menfenecioğlu olduğu belirlendi. Menfenecioğlu, ifadesinin ardından salıverildi. Savcılık itiraz etti. Dün bir kez daha gözaltına alındığı belirtildi.



            EVDE VAR İYİLİK
            87 yaşındaki Aynur Teyze, hayatını iyiliğe adadı. Şimdi de yaşadığı evi Mehmetçik Vakfı'na bağışladı...
            Konya'da yaşayan emekli Aynur Kasabalı krediyle aldığı evi sattı O parayla okul yaptırdı. Tam 32 öğrenciyi okuttu. 112 Acil arama merkezi açtı. Hastanelere malzeme aldı.



                KATİL ŞARJÖR
                İstanbul'da Nurullah Beyazsu'nun yanına giden iki kişi, telefon şarjını istedi. "Sizi tanımıyorum" deyip vermedi. A.Ç. adlı zanlı silahını ateşledi. Kurşun, Nurullah'ın kalbine isabet etti. 40 gündür komada olan genç, hayatını kaybetti.



                KÖPEK KATLİAMI
                İzmir'de Ali İhsan K, havlayan köpeğe kızdı. Sahiplerine kurşun yağdırdı: 3 ölü!



                250 BİN DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca 250 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 134'er lira, 8 bilenler 248'er lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

                TİKTOK KAZASI
                Tekirdağ'da 13 yaşındaki N.Y, dedesinin silahını aldı. TikTok videosu çekmeye kalktı. Silah ateş alınca ağır yaralandı.

                YAĞIŞ GELİYOR
                Meteoroloji uyardı. Bugünden itibaren yeni yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıklar da önemli ölçüde azalacak.

                MEZARDA ÇATIŞMA
                Elazığ'da kabir ziyaretine giden kuzenler, çiçek ekme yüzünden tartıştı. Çıkan çatışmada ikisi de yaralandı.

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                Haberler Yaşam Muhtar eşi tarafından 2 kez kaçırılarak işkenceye maruz kalan kadın dehşet anlarını anlattı: Ormanda 2 gün...
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