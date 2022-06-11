Muhtar eşi tarafından 2 kez kaçırılarak işkenceye maruz kalan kadın dehşet anlarını anlattı: Ormanda 2 gün...

Çanakkale Çan'da İ.K şiddet gördüğü için köy muhtarı eşi İK, M.K'yı terk etti. 2 ayda 2 kez kaçırılan kadın, önceki gün Şerbetli Köyü'ndeki boş bir evin bahçesinde perişan ve yarı baygın bir halde bulundu. Vücudunda darp izlerine rastlanan ve kaburgalarında da kırık olduğu belirlenen İ.K yaşadığı korku dolu anları anlattı: Banyoya saklanmış. Ağzımı kapatarak darp edip, cinsel istismarda bulundu. Yanında yine, zehirli olduğunu söylediği 3 şırınga vardı. Plastik kelepçe takarak, başıma silah dayayıp, 'Seni öldürüp dereye gömeceğim" diye ormana götürüp, 2 gün aç ve susuz bırakıp işkence yaptı.