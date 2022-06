Survivor yıldızı milli boksör Adem Kılıççı'nın "kafada şişe kırma" davasında karar

Geçtiğimiz günlerde milli boksör Adem Kılıççı ve yanındaki arkadaşları, eğlenmek için gittiği bir mekanda yan masadaki müşteri Murat C. arasında tartışma yaşamıştı. başlayan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüşmüş ve iddiaya göre, Murat C., aniden Kılıçcı ve diğerlerinin saldırısına uğramıştı. Adem Kılıççı yine iddiaya göre masada bulunan cam şişeyi polis memurunun kafasına vurmış ve yere yığılan polis memuru olarak görev yapan Murat C., aynı grup tarafından dakikalarca darp edilmişti. Olayla ilgili şikayetçi olan Murat C.'nin ihbarı ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adem Kılıçcı, Burak S., Aziz Saral ve Fikri Saral hakkında yaralama suçundan dava açılmıştı.



HKAİM KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Mahkemede ifade veren Adem Kılıçcı, "Olay yerinde bir güvenlik ve garson onu ayırmaya çalıştı çünkü çok öfkeliydi. Ben 20 yıl spor yaptım. Olimpiyat ve dünya şampiyonalarında ödül almış birisiyim. Daha doğrusu birisine vuracak olsam elime şişe alıp vurmam. Aynı zamanda 2017 yılında öğretmenlik yaptım. Hakkımda yalan haberler yapıldı. Bu haberlerin ardından hem ben hem de ailem çok üzüldü. Ben devletimin polisine memuruna kesinlikle vurmam. Ülkeme faydalı bir insan olarak yaşamaya çalışıyorum. Kavga sırasında adımın çıkmasının sebebi tamamen tanınıyor olmamdan kaynaklıdır. Bana gösterilen görüntülerde de elim kimseye kalkmış değil. Sadece olay yerinde bulunmuş olmam beni sanık haline getirdi. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.



KARAR VERİLDİ

Bilirkişi, Adem Kılıçcı'nın Murat C.'nin darp edilmesi olayında kusuru olmadığına dair rapor verirken, Burak S.'nin Murat C.'ye önce masayı kaldırarak atmaya çalıştığı ardından da alkol şişesini fırlattığını ifade eden bir rapor hazırladı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada karar verildi. Murat C.nin, Aziz Saral ve Fikri Saral hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği için mahkeme Sarallar hakkında dosyanın düşmesine, Adem Kılıçcı'nın suçu işlemediği gerekçesiyle beraatına karar verdi. Burak S.'nin ise yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. Adem Kılıçcı'nın avukatı Avukat Mehmet İlker Birgan yaptığı açıklamada "Müvekkil Sn. Adem Kılıçcı'yı ve tüm sevenlerini derinden üzen asılsız iddialar neticesinde yapılan yargılamada müvekkilimiz beraat etmiştir. Müvekkilin üzerine atılı suçu işlemediği, dava dosyasına sunulan kamera kayıtları, tanık beyanları ve bilirkişi raporları ile ispat edilmiştir. Yaklaşık 3 senedir devam eden hukuk mücadelemiz neticesinde müvekkilin suçsuzluğunun ortaya çıkmış olması sebebiyle mutluyuz." dedi.