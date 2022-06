Kız arkadaşı 'senin hayalin yok' dedi! Niğdeli Can Harmanşah Amerika'da TIR şoförleri için okul açtı

Çünkü sadece 'Hello, how are you?'(Merhaba, nasılsın) diyebiliyordum. Kursta, kız arkadaşlarıma hava atmak için, 'Work And Travel'a gideceğim' dedim. Bunu söylerken ne olduğunu bile tam bilmiyordum. Başvurularım tam 4 kez reddedildi. Çünkü, mülakatlarda önüme yazdıklarımı bile okuyamıyordum. 2013'te bir restorandan kabul aldım. 2 buçuk saat bisiklet sürerek gidebildiğim bir işti. 12 kilo verdim. İşyerinde sürekli eziyorlardı. İşyerinde düzenlenen partiye kıyafetimi beğenmeyip almadılar. Yani ilk Work And Travel deneyimim kötü geçti."