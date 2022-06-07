Kız arkadaşı 'senin hayalin yok' dedi! Niğdeli Can Harmanşah Amerika'da TIR şoförleri için okul açtı

Bu kez organizasyon işi yapmaya başladım. Daha önce kıyafetimden dolayı giremediğim partinin artık organizatörüydüm. Hem çalışıp hem de Virginia Strayer Üniversitesi'ndeki işletme yüksek lisansımı bitirdim. 2016'da yüksek lisans yaparken Virginia'ya gelen öğrencileri havalimanında karşıladığım ve ulaşımlarını sağladığım bir şirket kurdum. O iş büyüdü gezi turlarına dönüştü. Okul paramı da o yaz kazandığım 20 bin dolarla ödedim, daha sonra yerleşmeye karar verdim."

OHİO'LU PATRONU REDDETTİ

2020'de pandemi gelince hayat durdu. İflas ettim. Çevremde TIR şoförlüğü yapanlar vardı. Yapabileceğimi düşündüm ancak araba tekerleği değiştirmeyi bile bilmiyordum. Kursa gittim ve bir TIR ehliyeti aldım. Ohio'da bir işe başvurdum. Patron yüksek lisans diplomamı görünce ofiste çalışmamı teklif etti ama ben TIR şoförü olmak istiyordum. TIR şoförü olmak isteyenlerin artan sayısını görünce arkadaşlarımla birlikte aklımıza bir TIR şoförlüğü okulu açma fikri geldi.