Kız arkadaşı 'senin hayalin yok' dedi! Niğdeli Can Harmanşah Amerika'da TIR şoförleri için okul açtı

Niğde'li Can Harmanşah, liseyi bitirdikten sonra bahçelerde gündelik işçi olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandı. Üniversite için Eskişehir'e gitmesini "Benim için doğup büyüdüğüm yerden kalkıp, bir üniversite kentine gitmek büyük bir adımdı" diye anlatan Harmanşah'ın asıl dönüm noktası ise kız arkadaşının "Senin bir hayalin yok, o yüzden ayrılıyoruz" sözleri olmuş. Şu an 30 yaşında olan Can Harmanşah, Amerikan Rüyası'nı nasıl gerçekleştirdiğini şöyle anlatıyor:
SEVGİLİNİN 'HAYALİN YOK' SÖZÜ
"Üniversite ortamına hiçbir şekilde uyum sağlayamadım. Ne esprileri anlıyordum ne onlarla aynı şeyden zevk alıyordum. Anadolu şivem vardı, hor görülmüş hissediyordum. Bu nedenle kız arkadaşımla aramızda sorunlar başladı ve ayrıldık. Ablam, beni İngilizce kursuna yazdırdı.
Çünkü sadece 'Hello, how are you?'(Merhaba, nasılsın) diyebiliyordum. Kursta, kız arkadaşlarıma hava atmak için, 'Work And Travel'a gideceğim' dedim. Bunu söylerken ne olduğunu bile tam bilmiyordum. Başvurularım tam 4 kez reddedildi. Çünkü, mülakatlarda önüme yazdıklarımı bile okuyamıyordum. 2013'te bir restorandan kabul aldım. 2 buçuk saat bisiklet sürerek gidebildiğim bir işti. 12 kilo verdim. İşyerinde sürekli eziyorlardı. İşyerinde düzenlenen partiye kıyafetimi beğenmeyip almadılar. Yani ilk Work And Travel deneyimim kötü geçti."