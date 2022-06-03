Kendisini Ankara'da kamu görevlisi olarak tanıtıp 3 milyon lira vurgun yapan Aslı Ceyhan ve çetesi yakalandı

Adana Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmada Aslı Ceyhan Aydoğdu adlı 42 yaşındaki bir kadının kendisini Ankara'da önemli bir kamu kurumunda danışman, savcı, avukat, doktor ve ekonomist olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığını belirledi. Yapılan takipte dolandırıcı kadına, birlikte yaşadığı Fatih A. (48) ve onun arkadaşları Mehmet K. ve Soner T.'nin de yardım ettiği tespit edildi. Polis, şafak vakti 13 adrese yaptığı baskında, kadınla birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Aslı Ceylan Aydoğdu'nun, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan kişilere, "Ankara'da üst düzey kamu kurumunda FETÖ soruşturmalarından sorumluyum. Bu görevle gönderildim. Sizi tahliye ya da beraat ettirebilirim. Adliyede görevli hakim ve savcılar benim öğrencim. Onların atamalarını ben yaptırıyorum" diyerek ağlarına düşürdüğü öne sürüldü.



ZEHİR PLAN TUTMADI

Aslı Ceylan'ın daha önce de A.D.'yi, 11 milyon dolarlık servetini ele geçirmek için kullandığı ilaçların dozajını artırarak zehirlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Düğün öncesi planı bozulunca ailenin şikayeti üzerine yakalanan Aydoğdu'nun 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuksuz yargılandığı belirlendi.

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