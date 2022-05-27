Adana'da jeofizik mühendisi siyanür içerek intihar etti (Yaşam haberleri)

Adana'da jeofizik mühendisi Bülent Ateş'ten (34) haber alamayan yakınları, ofisine gitti. Odasında onu ölü buldu. Ateş'in masasında siyanüre rastlandı. Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer ekipleri, özel kıyafetler giyerek ofiste inceleme yaptı.

YILANLA İMTİHAN

Bursa'da Ekrem Kuyumcular (60), ölümcül zehre sahip 1.5 metrelik engerek yılanı tarafından sol işaret parmağından ısırıldı. Kuyumcular, canlı yılanı poşete koyarak hastaneye koştu. Bir hafta yoğun bakımda kalan Kuyumcular, "Zehrin vücuduma yayıldığını hissettim. Ölümle yaşam arasında gidip geldim. Hastaneye gitme kararı hayatımı kurtardı" dedi.

GERİ DEPPTİ

ABD'de görülen "Karayip Korsanları" filminin ünlü yıldızı Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki davada, Kate Moss şahit olarak ifade verdi. Heard, evlilikleri sırasında kendisini darp etmekle suçladığı Depp'in, eski sevgili Moss'u merdivenlerden ittiğini iddia etmişti. İngiltere'den video konferans ile duruşmaya katılan Moss, Jamaika'daki tatilde Depp'in kendisini merdivenlerden ittiği suçlamasını reddetti. "Hayır, beni asla itmedi, tekme atmadı ve merdivenlerden düşmeme neden olmadı" dedi.

SUİKAST YAPIYORUZ

Amerikan "New York Times" gazetesinin isminin açıklanmasını istemeyen bir istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberine göre, İsrailli yetkililer, İranlı Albay Seyyad Hodayi'ye düzenlenen suikastın arkasında kendilerinin olduğuna dair ABD'yi bilgilendirdi. Haber, Washington'da büyük rahatsızlığa neden oldu.

TWİTTER'A TARİHİ CEZA

ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Twitter'ın kullanıcı verilerinin "gizliliğini ve güvenliğini" Mayıs 2013 - Eylül 2019 döneminde sağlayamadığı ifade edildi. Twitter'ın skandan nedeniyle 150 milyon dolar ceza ödeyeceği açıklandı.

VAKA SAYISI BİN 310

Türkiye'de dün 139 bin 482 Covid-19 testi yapıldı. Bin 310 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 1289 oldu.

15 MİLYON LİRA DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 15 milyon 265 bin lira devretti. 5 bilenler 28 bin 316'şar lira, 4 bilenler 807'şer lira, 3 bilenler 38'er lira. 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

MARTI KULAĞI KAPTI

Büyükada'da Eyüp Çelik, kız arkadaşına şiddet uygulayan Danyal Seyrek'i uyardı. Bu sırada saldırgan kulağını koparttı. Yere atılan parçayı martı alıp kaçtı. Dava açan Çelik, şu ifadeyi kullandı: Bir kadını kurtardım. Kulağım feda olsun.

UZLASMA

Konya'da A.A., K.B'nin şiddetine uğradı. Şikayetçi olunca dava açıldı. Dosya uzlaştırmaya yollandı. A.A. "SMA hastası Ebrar'a bin TL yardım etsin ben de affederim" ifadesini kullandı. İkili uzlaştı.

1 TOKA 2 KURBAN

Antalya'da öğretmen Derya Akgül, kaza yaptı. Kızı Defne ile can verdi. Araçta yapılan incelemede, emniyet kemerine uyarı sesi vermemesi için toka takıldığı belirlendi.

CANSIZ PARA

Kripto dünyası sınır tanımadı. Ancak uzmanlar uyardı: Dünyadaki coin'lerin bin 700'ü ölü!