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    Özel hastanede tedavi gören kızını eve götürmek isteyen adam hastanede dehşet saçtı

    Özel bir hastanede tedavi gören kızını evini götürmek isteyen Orhan D. dehşet saçtı. Hastane ‘Beyaz Kod’ durumuna geçerken, olayda 2 kişi yaralandı...

    Dehşet alarmı!

    Gaziantep'te özel bir hastanenin acil servisinde dehşet anları yaşandı... İddiaya göre rahatsızlanan çocuğunu hastaneye getiren kızını götürmek için Acil Servis'e gelen Orhan D. (50) hastanede dehşet saçtı. Onunla birlikte gitmek istemeyen kızını zorla götürmeye çalışan Orhan D., ilk önce kızına, ardından Sağlık çalışanlarına saldırdı. Acil Servis önünde kızını kovalayan Orhan D.'ye sağlık çalışanları engel olmak istedi. Sağlık çalışanlarının engellemesi üzerine bıçak çeken saldırgan baba, hastanede korku dolu anlar yaşattı. Hastanenin içerisine koşan kızının peşinden giden Orhan D., hastane koridorlarında elinde bıçakla dolaşarak kızını aradı. Saldırganın öfkesinin bir türlü dinmemesi üzerine "beyaz kod" veren sağlıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Saldırgan baba kendisini sakinleştirmeye çalışan ambulans şoförü Bülent Arık'ı (45) iki kolundan bıçakla yaraladı. Bir hasta yakınını da yaralayan adam, gözaltına alındı.



    KORKU DOLU ANLAR
    Bıçakla kızının odasına daldı.



    Odadan çıktıktan sonra herkesi tehdit etti.
        Onlara var bize yok mu?
        Haberler Yaşam Özel hastanede tedavi gören kızını eve götürmek isteyen adam hastanede dehşet saçtı
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