Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Adını kullanan dolandırıcılardan bezen avukat ismine yeni bir isim ekletti

    Dolandırıcıların adını kullanarak insanların paralarını aldığını belirten avukat Esra Yılmaz, adına bir isim daha ekletti. Türkiye'de 20'den fazla Esra Yılmaz adında avukat olduğunu belirten Yılmaz, artık Eyşan Esra Yılmaz olarak davalara bakıyor.

    Kimlik bunalımı

    Erzurum'da avukatlık ve arabuluculuk yapan Esra Yılmaz, dolandırıcılar tarafından kullanılan ismine, mahkeme kararıyla Eyşan'ı ekletti.

    Erzurum Barosu'na 16 yıldır kayıtlı olan Yılmaz, internetten sipariş ettiği ürünleri kargodan teslim almayan kişilerin, bazı kötü niyetli kişiler tarafından kendi ismini kullanarak dolandırıldığını tespit etti.

    Yılmaz, Türkiye genelinde 20'den fazla avukat Esra Yılmaz olduğunu tespit ettiğini belirterek, "Şu anda adım Eyşan Esra Yılmaz olarak geçiyor. Nüfusta da gerekli değişiklikler yapıldı. Ama buna rağmen dolandırıcıların aradığı kişiler beni aramaya devam ediyor. Direkt ben dolandırılmadım ama, bu aramalardan huzursuzum" diyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekli ve memura yeni maaş
    Haberler Yaşam Adını kullanan dolandırıcılardan bezen avukat ismine yeni bir isim ekletti
        SON DAKİKA