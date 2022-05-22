Adını kullanan dolandırıcılardan bezen avukat ismine yeni bir isim ekletti

Erzurum'da avukatlık ve arabuluculuk yapan Esra Yılmaz, dolandırıcılar tarafından kullanılan ismine, mahkeme kararıyla Eyşan'ı ekletti.

Erzurum Barosu'na 16 yıldır kayıtlı olan Yılmaz, internetten sipariş ettiği ürünleri kargodan teslim almayan kişilerin, bazı kötü niyetli kişiler tarafından kendi ismini kullanarak dolandırıldığını tespit etti.

Yılmaz, Türkiye genelinde 20'den fazla avukat Esra Yılmaz olduğunu tespit ettiğini belirterek, "Şu anda adım Eyşan Esra Yılmaz olarak geçiyor. Nüfusta da gerekli değişiklikler yapıldı. Ama buna rağmen dolandırıcıların aradığı kişiler beni aramaya devam ediyor. Direkt ben dolandırılmadım ama, bu aramalardan huzursuzum" diyor.