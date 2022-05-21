Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.05.2022 10:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2022 10:28
    ABONE OL

    İnternet sitelerine ‘escort’ ilanı vererek yüzlerce kişiyi dolandıran şebekeye operasyon

    Son dakika haberi... İnternet sitelerine ‘escort’ adı altında ilanlar vererek yüzlerce kişiyi dolandıran şebekenin 23 üyesi, Denizli, Antalya ve Muğla’daki 15 adrese yapılan operasyonlarla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı. 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

    ‘Escort’ şebekesine operasyon

    Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, internet sitelerine "escort" adı altında ilanlar vererek, yabancı uyruklu şahıslar adına alınmış telefon numaraları üzerinden iletişim kurup buluşma vaadiyle bildirdikleri banka hesaplarına para havaleleri yapılmasını sağlayan ve bu şekilde ülke genelinde çok sayıda müştekiyi dolandıran şebekeye yönelik soruşturma başlattı.

    Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık yapan şebekenin çökertilmesi amacıyla Denizli, Antalya ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan toplam 15 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



    Çok sayıda güvenlik görevlisinin katılımıyla gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemleri neticesinde 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüphelilerin suçta kullandığı çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, flaş bellek, laptop ve dolandırıcılık ile ilgili bilgilerin olduğu ajanda ile notlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

        Alınan ifadeler ve dosya dahilindeki deliller doğrultusunda 7 şüpheli serbest bırakıldı. Denizli Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen diğer şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ’Seyyah’ ile zamanda yolculuk!
        Haberler Yaşam İnternet sitelerine ‘escort’ ilanı vererek yüzlerce kişiyi dolandıran şebekeye operasyon
            SON DAKİKA