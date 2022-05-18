Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ın yaptığı trafik kazasında kendisini linçleyenlere isyan etti

Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, Yozgat'ta otoyolda karşıya geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek'e çarptı. Hafif yaralanan Dolgunyürek, arkadan gelen TIR'ın altında kaldı. Ne yazık ki kurtarılamadı. Sosyal medyada linç edilen Kayaalp, kazanın detaylarını 3 sayfalık bir yazıyla açıkladı: Sol şeritte ilerlerken merhum şahıs birden önümüze çıkıverdi. Şahsı görmemle direksiyonu sola kırmam 1 saniyelik bir olaydı. Merhum, benim sağ çamurluğuma çarptı. Kenara çektim ve aracı park ettim. Merhum, oturur ve kolunu tutar vaziyetteydi. O sırada arkadan gelen TIR'ı durduramadık. Altında kaldı.