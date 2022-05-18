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    Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ın yaptığı trafik kazasında kendisini linçleyenlere isyan etti

    Milli güreşçi Kayaalp, yaptığı trafik kazasında kendisini linç edenlere “El insaf” dedi. 3 sayfalık açıklama ile cevap verdi: Merhum için üzgünüm ama yüzde 100 suçluydu!

    Milli isyan!

    Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, Yozgat'ta otoyolda karşıya geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek'e çarptı. Hafif yaralanan Dolgunyürek, arkadan gelen TIR'ın altında kaldı. Ne yazık ki kurtarılamadı. Sosyal medyada linç edilen Kayaalp, kazanın detaylarını 3 sayfalık bir yazıyla açıkladı: Sol şeritte ilerlerken merhum şahıs birden önümüze çıkıverdi. Şahsı görmemle direksiyonu sola kırmam 1 saniyelik bir olaydı. Merhum, benim sağ çamurluğuma çarptı. Kenara çektim ve aracı park ettim. Merhum, oturur ve kolunu tutar vaziyetteydi. O sırada arkadan gelen TIR'ı durduramadık. Altında kaldı.



    Bilirkişi, Kayaalp'in hızının normal olduğunu, 150 metre ileride alt geçit bulunduğunu belirterek "Yayayın yüzde 100 suçlu olduğunu" bildirdi.



    Kayaalp, Avrupa Şampiyonası İkramiyesi olan 150 Cumhuriyet Altınını SMA hastası Eslem Fatma'ya bağışlamıştı.

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    Haberler Yaşam Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ın yaptığı trafik kazasında kendisini linçleyenlere isyan etti
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