Takip cihazı takınan kaplumbağa Tuba 6 bin kilometrenin ardından tekrar Türkiye'de yuva yapacak





HERKES GİDER MERSİN'E

CHP'nin 10 Büyükşehir Belediye Başkanı bu kez Mersin'de toplandı. Sadece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davete katılmadı. CHP'li büyükşehir belediye başkanları dün Mersin'de bir araya geldi. Daha önceki toplantıları hiç atlamayan İBB Başkanı İmamoğlu bu kez gelmedi.



AYLIĞINA DOKUNMA

Yargıtay, eşinin maaşına el koyan kocayı kusurlu buldu: Ekonomik şiddet, nafaka öder.



BİN 407 YENİ VAKA

Türkiye'de dün 127 bin 538 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Bin 407 kişinin testi pozitif çıktı. 5 kişi hayatını kaybetti. Bin 645 kişi ise iyileşti.