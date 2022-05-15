Takip cihazı takınan kaplumbağa Tuba 6 bin kilometrenin ardından tekrar Türkiye'de yuva yapacak

Muğla İztuzu Plajı'nda bulunan deniz kaplumbağaları tedavi rehabilitasyon merkezi DEKAMER, caretta carettaları uydu üzerinden takip etti. Ancak 29 kaplumbağasından 9'unun sinyali kesildi. Biri, İzmir'de ölü bulunurken 8'inin akıbeti hala belirsizdi. Prof. Dr. Yakup Kaska, 2019'da Türkiye'den ayrılan dişi kaplumbağa Tuba'nın, 6 bin kilometreyi yol yaptığını ve şu anda Adriyatik Denizi'nde olduğunu söyledi. "Tuba, bu yıl yuva yapmaya İztuzu Plajı'na gelebilir" dedi.
KANSERSAVAR
İzmir'de Hande Çoban (34), geçtiğimiz yıl memesinde kitle fark edince soluğu doktorda aldı. Yapılan kontrollerde meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı. 2 operasyon geçirdi, kemoterapi tedavisi aldı. 6.5 ayda hastalığı yenmeyi başardı. Sosyal medyadan tedavi sürecini paylaşarak kendisi gibi pek çok hastaya umut dağıttı. Hatta kanserli hastalar için 120 bin liralık bağış bile topladı. "Mutluluk hormonunun gücüne çok inanıyorum" açıklaması yaptı.
BU KARARIN EŞİ BENZERİ YOK
Bursa'da bir süredir geçimsizlik yaşayan genç çift, boşanmaya karar verdi. Genç kadın, eşinin maaşına el koyarak kendisine ekonomik şiddet uyguladığını söyledi. Mahkeme, kadına yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetti. Davalı koca ise durumu istinafa gönderdi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karar verdi. Eşine ekonomik şiddet uygulayan erkeğin kusurlu olacağı belirtildi. Davacı kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.