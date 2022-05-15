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    Takip cihazı takınan kaplumbağa Tuba 6 bin kilometrenin ardından tekrar Türkiye'de yuva yapacak

    Takip cihazı takılan kaplumbağa Tuba, 2019’da denize bırakıldı. Adriyatik Denizi'ne kadar yüzen Tuba, ülkesinde yuva yapacak. İşte sizler için derlediğimiz 15 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Türkiye’ye gelecek

    Muğla İztuzu Plajı'nda bulunan deniz kaplumbağaları tedavi rehabilitasyon merkezi DEKAMER, caretta carettaları uydu üzerinden takip etti. Ancak 29 kaplumbağasından 9'unun sinyali kesildi. Biri, İzmir'de ölü bulunurken 8'inin akıbeti hala belirsizdi. Prof. Dr. Yakup Kaska, 2019'da Türkiye'den ayrılan dişi kaplumbağa Tuba'nın, 6 bin kilometreyi yol yaptığını ve şu anda Adriyatik Denizi'nde olduğunu söyledi. "Tuba, bu yıl yuva yapmaya İztuzu Plajı'na gelebilir" dedi.



    KANSERSAVAR
    İzmir'de Hande Çoban (34), geçtiğimiz yıl memesinde kitle fark edince soluğu doktorda aldı. Yapılan kontrollerde meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı. 2 operasyon geçirdi, kemoterapi tedavisi aldı. 6.5 ayda hastalığı yenmeyi başardı. Sosyal medyadan tedavi sürecini paylaşarak kendisi gibi pek çok hastaya umut dağıttı. Hatta kanserli hastalar için 120 bin liralık bağış bile topladı. "Mutluluk hormonunun gücüne çok inanıyorum" açıklaması yaptı.



    BU KARARIN EŞİ BENZERİ YOK
    Bursa'da bir süredir geçimsizlik yaşayan genç çift, boşanmaya karar verdi. Genç kadın, eşinin maaşına el koyarak kendisine ekonomik şiddet uyguladığını söyledi. Mahkeme, kadına yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetti. Davalı koca ise durumu istinafa gönderdi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karar verdi. Eşine ekonomik şiddet uygulayan erkeğin kusurlu olacağı belirtildi. Davacı kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.



        HERKESİ 'AT'LATTI!
        İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in önceki gün başlayan "Windsor, Kraliyet At Gösterisi ve Platinum Jubilee Kutlaması"na katılması için tüm hazırlıklar yapıldı. Ancak o herkesi şaşırttı. Kutlamalara katılmadı. 1.5 saat sonra Windsor yakınlarındaki Royal Mews'ta bulunan ahıra gittiği anlaşıldı. Oradaki atlarını, meraklı gözlerden uzakta gizlice ziyaret ettiği ortaya çıktı. Kraliçe, dünkü gösterilerde yerini aldı. Neşeli olduğu gözlerden kaçmadı.



        KARAR UYGUN DEĞİL
        Ankara'da Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ümitcan Uygun'un, öldürme kastının olmadığı açıklandı. Gerekçeli kararda, Uygun'un Hankulu'ya darp-cebir uyguladığı, ancak fenalaşmasıyla diğer 2 sanıkla banyoya götürüp, ıslatarak kendine getirmeye çalışması nedeniyle öldürme kastı ile hareket etmediği belirtildi. Ailenin avukatı Nuran Özdemir, cezaya itiraz etti. Sanığın 'kasten öldürme' suçundan mahkum edilmesini istedi.



        NE YAPTIN KUZEN
        Antalya'da Abuzer Ünder (19), tabancasını temizlemek için çıkartıp masaya bıraktı. Bu sırada yanına gelen kuzeni Akgün N., şarjörü olmayan silahı Ünder'e çevirip tetiğe bastı. Namludaki kurşunla vurulan Ünder, yere yığıldı. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünder, kurtarılamadı. Kaza sonucu kuzen katili olan genç kız, gözaltına alındı. Aile yakını Abidin Ünder, "Yaşanan olay herkese ders olsun. Kimse silahla oyun oynamaya kalkmasın" ifadesini kullandı.



            49SIR!
            Muğla'da Berrin N.'nin (49) kağıt üstündeki babası, 40 yıl önce bir işadamını öldürdü. Hayatını kaybeden adam DNA testi sonucu öz baba çıktı.



            64 MİLYON DEVRETTİ
            6, 5+1 ve 5 bilen çıkmayınca 64 milyon 228 bin 987 lira devretti. 4 bilenler 4 bin 464'er lira, 3 bilenler 149'ar lira, 2 bilenler ise 14 lira 25'er kuruş alacak.


            HERKES GİDER MERSİN'E
            CHP'nin 10 Büyükşehir Belediye Başkanı bu kez Mersin'de toplandı. Sadece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davete katılmadı. CHP'li büyükşehir belediye başkanları dün Mersin'de bir araya geldi. Daha önceki toplantıları hiç atlamayan İBB Başkanı İmamoğlu bu kez gelmedi.

            AYLIĞINA DOKUNMA
            Yargıtay, eşinin maaşına el koyan kocayı kusurlu buldu: Ekonomik şiddet, nafaka öder.

            BİN 407 YENİ VAKA
            Türkiye'de dün 127 bin 538 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Bin 407 kişinin testi pozitif çıktı. 5 kişi hayatını kaybetti. Bin 645 kişi ise iyileşti.

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            Haberler Yaşam Takip cihazı takınan kaplumbağa Tuba 6 bin kilometrenin ardından tekrar Türkiye'de yuva yapacak
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