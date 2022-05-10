Sahibinden satılık 1700 yıllık kilise! Mardin'deki Mor Yuhanna Kilisesi'nin fiyatı 10 milyon TL'ye yükseldi

Artuklu ilçesi Teker Mahallesi'nde bulunan bin 700 yıllık tarihe sahip olan Mor Yuhanna Kilisesi, içinde 3 kardinal mezarı ve yaklaşık 7,5 kilometre uzunluğunda birinin Deyrulzafaran Manastırı'na diğerinin ise Mardin Kalesine çıktığı söylenen 2 tünel bulunuyor.
Kilise, geçen yıl kendisine babasından miras kalan Murat Tekcan tarafından 7 milyon 250 bin liraya satılığa çıkarıldı. Alıcının çıkmaması üzerine hala satış için bekleyen kilisenin bu yıl ki fiyatı ise hayat pahalılığı gerekçe gösterilerek Tekcan tarafından 10 milyon çıkarıldı.
2 yıldır kiliseyi satılığa çıkardığını hatırlatan Tekcan, yapının tarihi bir kilise olduğunu anımsatarak, yaklaşık bin 700 yıllık bir geçmişi olduğunu söyledi. Tekcan, "İçinde tünel var. Biri kaleye, diğeri Deyrulzafaran Manastırı'na çıktığı söyleniyor. İçinde 3 tane kardinal mezarı var. Kardinal mezarlarına hiç dokunulmamış.