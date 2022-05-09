1 ay yaşamaz dediler 42 yılı geride bıraktı! Türkiye’nin ikinci böbrek nakilli hastası Mehmet Şahan'dan şahane haber

Mehmet Şahan, 1977 yılında henüz yeni evli bir gençken rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Kendisine nefrit teşhisi kondu ancak o hastalığını dikkate almadı. Ertesi yıl koma halinde hastaneye yattı. 10 gün yoğun bakımda kaldı. Tek şart böbrek nakli yapılmasıydı. Dayısı Ahmet Saygılı'nın böbreği yüzde 38 uyumlu çıktı. Yani risk vardı. Ancak Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu riske girip nakli yaptı. Ve o dönem hekimlerin sadece 1 ay ömür biçtiği Şahan, tam 42 yılı geride bıraktı. Şahan, sağlıklı yaşamanın sırrının ime "Az yemek, çok çalışmak" olduğunu söyledi. Bu arada Şahan 42 yılda Türkiye'nin 70 ilini tek tek dolaşarak organ bağışına önderlik etti. Aynı zamanda Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Derneği Başkanı olan Mehmet Şahan, yaşam mutluluğunu iki oğlu, gelinleri ve torununları ile kutladı.

Erdoğan ÖZTÜRK

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