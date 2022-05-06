Diyarbakır’da Ramazan Bayramı’nda ciğer rekoru kırıldı! Turistler sadece 3 günde 12 ton ciğer tüketti





ELON'DAN ÖPER!

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Türk Merdivenleri, bakımsızlıktan tahrip olmaya başladı. Pamukkale Travertenleri'ni andıran merdivenlerin sahibi Ferdinando Sciabarrà, yetkililerden yardım istedi ancak bir yanıt alamadı. Bunun üzerine Sciabarrà, milyarder işadamı Elon Musk'a çağrı yaptı. "Merdivenleri sen al" diye mesaj attı. Ancak Musk kendisine henüz bir cevap yollamadı. Öte yandan iki kumsal arasında uzanan oluşumlar, merdivene benzeyen kayaç bir yapıya sahip. Haçlı Seferleri sırasında, Müslümanlar gemileriyle burada duraklama yapıp saklanırlardı. Bu gemiciler halk arasında Türk olarak bilindiği için zamanla kayalıklar 'Türk merdivenleri' adını aldı.