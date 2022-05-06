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    Diyarbakır’da Ramazan Bayramı’nda ciğer rekoru kırıldı! Turistler sadece 3 günde 12 ton ciğer tüketti

    Diyarbakır’da Ramazan Bayramı’nda ciğer çılgınlığı yaşandı. Kente gelen yerli-yabancı turist, sadece 3 günde 12 ton ciğer tüketti. İşte sizler için derlediğimiz 6 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Canım ciğerim!

    Ciğer denilince akla gelen en önemli kentlerden Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nda rekor kırıldı. Sabah kahvaltısında da tercih edilen ciğer, 3 günlük Ramazan Bayramı'nda 12 ton tüketildi. Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, ciğeri 7'den 70'e herkesin tükettiğini belirterek, "Ciğer, Diyarbakır'ın medarı iftiharı olan bir üründür. Yıllarca uğraşmamız sonucunda ciğerimiz de tescillendi. Tescillenmesinin ana sebebi yüzde 90 kuzu ciğeri olması. Buraya has olması da önemli" dedi. Sakarya'dan gelen Emre Yazıksız da, "Burayı merak ediyordum. Zaten bin 500 kilometre yol geldim ciğer yemek için, herkese tavsiye ederim" ifadesini kullandı.



    ONURU KIRILDI!
    Sevdiği kadına evlenme teklifi eden 32 yaşındaki Onur A. Rus vatandaşı İrina A.'ya evlenme teklifinde bulundu. Aldığı tektaş yüzüğün kutusu kapalıyken önce 'evet' diyen İrina A., kutu açıldığında ise yüzüğü küçük bulması nedeniyle evlenmek istemediğini söyledi. Talihsiz genç soluğu intihar etmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle intihardan vazgeçen Onur A., yüzüğü küçük bulduğu için kendisiyle dalga geçen sevgilisi İrina A.'nın onurunu ve gururunu kırdığını söyleyerek, "Beni psikolojik bunalıma itti" diyerek şikayetçi oldu.
    Dilek YAMAN DEMİR



    180 SANİYELİK
    İstanbul Beykoz'da girdikleri kuyumcudan 180 saniye içerisinde milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı. Şüphelilerin kuyumcudan yaptıkları hırsızlık güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Daha önceden meydana gelen 14 ayrı işyeri hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerle aynı evde kalan ve farklı olaylara karışan kişiler de gözaltına alındı.



        ELON'DAN ÖPER!
        İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Türk Merdivenleri, bakımsızlıktan tahrip olmaya başladı. Pamukkale Travertenleri'ni andıran merdivenlerin sahibi Ferdinando Sciabarrà, yetkililerden yardım istedi ancak bir yanıt alamadı. Bunun üzerine Sciabarrà, milyarder işadamı Elon Musk'a çağrı yaptı. "Merdivenleri sen al" diye mesaj attı. Ancak Musk kendisine henüz bir cevap yollamadı. Öte yandan iki kumsal arasında uzanan oluşumlar, merdivene benzeyen kayaç bir yapıya sahip. Haçlı Seferleri sırasında, Müslümanlar gemileriyle burada duraklama yapıp saklanırlardı. Bu gemiciler halk arasında Türk olarak bilindiği için zamanla kayalıklar 'Türk merdivenleri' adını aldı.



        UNESCO'NUN KORUMA LİSTESİNDE
        İtalyanca Scala dei Turchi olarak adlandırılan merdivenler, koruma altında...



        SERT ÇIKTI MODACI
        Ivana Sert, ortağıyla birbirine girdi. Sert, söz konusu ortağının kendisi adına evraklara imza attığını, bu yüzden de şirketin tasfiye edildiğini belirtti. İmzasının incelenmesini istedi. Grafoloji incelemesinde gerçeğin ortaya çıkmasıyla Sert kendisini dolandıran ortağını mahkemeye verdi.
        DİLEK YAMAN DEMİR



            FEDAKAR EVLAT
            İzmir'de emekli öğretmen Leyla Türkmen, diyalize girdi. İyileşmesi için tek şart böbrek nakliydi. Oğlu Koray böbreğini vermek istedi ama kabul etmedi. Genç adam ise kararından vazgeçmedi. Annesine "Araç alım satımı için Antalya'ya gidiyorum" dedi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tetkiklerini yaptırıp annesiyle dokularının uyduğunu öğrendi. Annesini de "Muayene olacaksın" diye ikna etti. Süpriz şekilde kendini nakil masasında bulan Türkmen, "Evladım bana en güzel Anneler Günü hediyesini verdi" dedi.



            GÜZEL HAVADİS
            Giresun'da Beyaz adlı köpek araç çarpması sonucu yaralandı. Arka ayaklarını kullanamadı. Veteriner Ali Yaşar Meriç, Beyaz'ın ayağa kalkmasını sağlamak için su borularını birbirine monte edip yürüteç yaptı. Tekrar yürümesini sağladı. "Aparatı ilk taktığımızda ne olduğunu anlayamadı. Seslenince bir iki adım attı, ondan sonra birden hızlı koşmaya başladı" diyerek o anları anlattı.



            ACI GURBET
            ABD'de TÜBİTAK bursuyla doktora yapan Soykök'ün ölümü, ailesini yıktı: İntihar değil, cinayet! ABD Teksas Dallas Üniversitesi'nde TÜBİTAK bursuyla doktora eğitimi gören Emre Soykök (26), kaldığı yurttaki odasında kafasından tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar ettiği iddiası ortaya atıldı. Cenazesi Türkiye'ye getirilip Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Gözüyaşlı anne Suna Soykök ise "Hayallerini gerçekleştirmek için ABD'ye gitti. İyi bir akademisyen olmak ve dönüp vatanına milletine hizmet etmek istiyordu. Sürekli görüntülü konuşuyor, mesajlaşıyorduk. İntihar etmesi için bir neden yoktu. Devletimden bu olayın aydınlatılmasında bize yardımcı olmasını istiyorum" diye konuştu.
            DİLAN KAYA



                RÜYA DEĞİL KABUS!
                Türkiye Yaşam Partisi Genel Başkanı Deniz Özçelik'in ABD rüyası, pahalıya patladı. Vatandaşlık uğruna 130 bin lirasını kaptırdı. Türkiye Yaşam Partisi (TYP) Genel Başkanı Deniz Özçelik, büyük bir dolandırıcılık tezgahının ortasına düştü. Kendisini 'Elujah Etham' adıyla Birleşmiş Milletler'de (BM) diplomat olarak tanıtan Ümit A., Özçelik'e 38 bin dolar karşılığında Amerikan vatandaşlığı aldırabileceğini söyledi. Özçelik, sözde diplomata 8 bin 800 dolar (130 bin lira) peşin verdi. Kalan 30 bin doları da ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda teslim edeceğini söyledi. Ancak Ümit A. randevuya gelmeyince emniyete gitti. Dolandırıldığını öğrendi. Adeta şok geçirdi. Yakalanan Ümit A. hapse gönderildi. 8 bin dolarından olan Özçelik ifadesinde, "Istampayla parmak ve avuç izlerimizi aldı. Hastaneye götürüp diş filmi bile çektirdi. Kalan parayı almak için konsolosluğa gelmeyince yalan söylediğini anladık" dedi.
                SEDA NUR GÜNAYDIN



                DENİZDE 36 SAAT CAN PAZARI
                Liberya bandıralı Quorn adlı geminin kaptanı Erhan Seçkal, Avustralya-Vietnam seferi sırasında kayboldu. Gemi, Bali adası açıklarında durduruldu. Tam 2.5 gün sonra kaptan yerel balıkçılar tarafından sağ olarak bulundu.



                BU YAZ YANDIK!
                Alaçatı ve Bodrum, bayramla birlikte sezonu da açtı. Mekan sahiplerinin uyguladığı fiyatlar dudak uçuklattı:
                ŞİŞE SU 30 TL
                DONDURMA 25 TL
                KAHVE 60 TL
                ÇAY 25 TL
                LİMONATA 60 TL
                BEACH 1500 TL
                DOLMUŞ 15 TL
                VALE 150 TL



                    ASİYE'YE NASIL KIYDIN!
                    İstanbul Esenler'de Asiye Nur Atalay (19), sokakta kurşunlandı. Kurtarılamadı. Psikopat katil Ümit Karakoyun'un 16 suçtan kaydı çıktı.



                    1 TALİHLİYE 72 MİLYON
                    6 bilen bir kişi, 72 milyon 455 bin lira kazandı. 5 bilenler 38 bin 898'er lira, 4 bilenler 736'şar lira, 3 bilenler 39'ar lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

                    VAKA SAYISI BİN 253
                    Türkiye'de dün 101 bin 263 Covid-19 testi yapıldı. Bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 1782 oldu.

                    BALIKLARA DiYET
                    Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'de son zamanlarda balık ölümleri yaşanıyor. Ölümlerin ardından balıklar için diyet yem uygulaması başlatıldı, göle vatandaşların gıda atması yasaklandı. Bazı vatandalar bu duruma tepki gösterdi.

                    MANTAR TOPLUYORDU
                    Sivas'ta mantar toplamak için kardeşiyle birlikte dağlık alana giden 62 yaşındaki Alaattin Öztürk'ün üzerine yıldırım düştü. Kardeşinin yerde hareketsiz şekilde bulduğu Öztürk'ün hayatını kaybettiği anlaşıldı.
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                    Tarlada kaçak var
                    Haberler Yaşam Diyarbakır’da Ramazan Bayramı’nda ciğer rekoru kırıldı! Turistler sadece 3 günde 12 ton ciğer tüketti
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