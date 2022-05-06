Diyarbakır’da Ramazan Bayramı’nda ciğer rekoru kırıldı! Turistler sadece 3 günde 12 ton ciğer tüketti

Ciğer denilince akla gelen en önemli kentlerden Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nda rekor kırıldı. Sabah kahvaltısında da tercih edilen ciğer, 3 günlük Ramazan Bayramı'nda 12 ton tüketildi. Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, ciğeri 7'den 70'e herkesin tükettiğini belirterek, "Ciğer, Diyarbakır'ın medarı iftiharı olan bir üründür. Yıllarca uğraşmamız sonucunda ciğerimiz de tescillendi. Tescillenmesinin ana sebebi yüzde 90 kuzu ciğeri olması. Buraya has olması da önemli" dedi. Sakarya'dan gelen Emre Yazıksız da, "Burayı merak ediyordum. Zaten bin 500 kilometre yol geldim ciğer yemek için, herkese tavsiye ederim" ifadesini kullandı.
ONURU KIRILDI!
Sevdiği kadına evlenme teklifi eden 32 yaşındaki Onur A. Rus vatandaşı İrina A.'ya evlenme teklifinde bulundu. Aldığı tektaş yüzüğün kutusu kapalıyken önce 'evet' diyen İrina A., kutu açıldığında ise yüzüğü küçük bulması nedeniyle evlenmek istemediğini söyledi. Talihsiz genç soluğu intihar etmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle intihardan vazgeçen Onur A., yüzüğü küçük bulduğu için kendisiyle dalga geçen sevgilisi İrina A.'nın onurunu ve gururunu kırdığını söyleyerek, "Beni psikolojik bunalıma itti" diyerek şikayetçi oldu.
Dilek YAMAN DEMİR
180 SANİYELİK
İstanbul Beykoz'da girdikleri kuyumcudan 180 saniye içerisinde milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı. Şüphelilerin kuyumcudan yaptıkları hırsızlık güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Daha önceden meydana gelen 14 ayrı işyeri hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerle aynı evde kalan ve farklı olaylara karışan kişiler de gözaltına alındı.