Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Trabzonspor'un şampiyon olmasıyla 22 yıl önce vefat eden arkadaşının vasiyetini yerine getirdi

    Karaman Ermenek'te Fenerbahçeli Güzeler, 22 yıl önce arkadaşını trafik kazasında kaybetmişti. Trabzonsporlu arkadaşının vasiyeti üzerine mezarına, şampiyonluk bayrağı astı!

    Rahat uyu azizim

    Karaman Ermenek'te Fenerbahçe taraftarı olan Uğur Güzeler (42), 22 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren arkadaşı Aziz Çavdar'ın vasiyetini yerine getirdi. Mezarına şampiyon olan Trabzonspor'un bayrağını örttü.



    YILLARCA BEKLEDİM
    Güzeler, "1996 yılında Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra bana bir vasiyet bırakmıştı. 'Eğer bir gün ben ölür de Trabzon şampiyon olursa, mezarıma Trabzonspor bayrağı ser' demişti. Bu vasiyet benim içimde hep uhdeydi. Trabzonspor'un şampiyon olmasını yıllarca bekledik. Nasip bugüneymiş'' dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Almanlar kabul etti! Ekonomide ‘Türkiye mucizesi’
    Haberler Yaşam Trabzonspor'un şampiyon olmasıyla 22 yıl önce vefat eden arkadaşının vasiyetini yerine getirdi
        SON DAKİKA