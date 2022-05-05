Trabzonspor'un şampiyon olmasıyla 22 yıl önce vefat eden arkadaşının vasiyetini yerine getirdi

Karaman Ermenek'te Fenerbahçe taraftarı olan Uğur Güzeler (42), 22 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren arkadaşı Aziz Çavdar'ın vasiyetini yerine getirdi. Mezarına şampiyon olan Trabzonspor'un bayrağını örttü.
YILLARCA BEKLEDİM
Güzeler, "1996 yılında Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra bana bir vasiyet bırakmıştı. 'Eğer bir gün ben ölür de Trabzon şampiyon olursa, mezarıma Trabzonspor bayrağı ser' demişti. Bu vasiyet benim içimde hep uhdeydi. Trabzonspor'un şampiyon olmasını yıllarca bekledik. Nasip bugüneymiş'' dedi.