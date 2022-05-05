Trabzonspor'un şampiyon olmasıyla 22 yıl önce vefat eden arkadaşının vasiyetini yerine getirdi





YILLARCA BEKLEDİM

Güzeler, "1996 yılında Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra bana bir vasiyet bırakmıştı. 'Eğer bir gün ben ölür de Trabzon şampiyon olursa, mezarıma Trabzonspor bayrağı ser' demişti. Bu vasiyet benim içimde hep uhdeydi. Trabzonspor'un şampiyon olmasını yıllarca bekledik. Nasip bugüneymiş'' dedi.

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