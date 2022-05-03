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    İzmir'de korkunç olay! Kendisini terk etmek isteyen nişanlasını öldürüp intihar etti

    İzmir Dikili'de meydana gelen bir olay görenleri şoke etti. Damla Akyıldız, kendisini terk etmek isteyen nişanlısına kızdı. Tüfeğe sarıldı. Genç adamı öldürüp kendi canına da kıydı

    Bir damla gözyaşı

    İzmir Dikili'de nişanlı oldukları öğrenilen Damla Akyıldız (37) ve Mustafa Burçin Akı'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

    Ekipler, Karşıyaka'da bulunan kuru temizleme firmasında çalışan Akı'nın iş yerinden çıkıp nişanlısı ile birlikte Çandarlı'da kiraladıkları eve gittiğini tespit etti. İddiaya göre, ayrılma aşamasında olan çiftin evde tartışmaya başladıkları öğrenildi.

    Tartışmanın büyümesiyle Damla Akyıldız'ın evde bulunan av tüfeği ile nişanlısı Akı'nın başına ateş ettiği belirlendi. Akyıldız'ın daha sonra aynı tüfekle intihar etmiş olabileceği kaydedildi. Savcının incelemesinin ardından Akyıldız ve Akı'nın cenazeleri, yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

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    Haberler Yaşam İzmir'de korkunç olay! Kendisini terk etmek isteyen nişanlasını öldürüp intihar etti
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