Taylandlı iki turist sosyal medyadan gördükleri ters laleye hayran kaldı: Hakkari'ye görmeye geldi

Türkiye endemik türleri ile dünyayı kendine hayran bıraktı. Bu türler arasında sadece Hakkari'de açan ters laleler de vardı. Üzümcü Köyü yakınlarında 2 bin rakımlı bölgede açan laleler, ilkbaharın gelmesiyle topraktan fışkırdı.

Yerli ve yabancı dağcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Onlar arasında Tayland'dan gelen Ladiimay Ns ve Ticha Proysurin de vardı. İki turist dün sabah erken saatlerinde ters lalelerin bulunduğu Çiçek Vadisi'ne çıktı.

Turistlerin de içinde bulunduğu 30 dağcı, daha sonra ters lalelerin bulunduğu alana 2 saatte tırmandı. Taylandlı turistler, ters lalelerin arasında bol bol fotoğraf çekip, sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Çiçek Vadisi'ne gelen Ticha Proysurin, Hakkari'nin muhteşem bir doğası olduğunu ve kentin bu doğasına hayran kaldıklarını açıkladı. "Hakkari'yi görmekten dolayı mutluyuz. Özellikle ters laleler çok güzel görünüyorlar" ifadesini kullandı.

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Zambakgiller familyasına ait olan ters lale, ters bir şekilde duran dört çiçekten oluşuyor. Boyu ise 50 ila 60 cm arasında değişiyor. Bin metrenin üzerindeki yüksek alanlarda yetişiyor. Yılda sadece 15 gün açıyor.

TÜRKİYE-TAYLAND

