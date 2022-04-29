Aleyna Ağgül'e tecavüz eden Gökhan Argın başkalarına da aynı şeyi yapmış (Yaşam haberleri)

Iğdır'da Aleyna Ağgül 7'inci kattan atlayıp canına kıydı. Ondan geriye "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı mektup kaldı. Argın ise erkek arkadaşının babasıydı. Zanlı, önceki gün müebbet aldı. 43 yaşındaki Argın'ın, başka bir genç kızı da mağdur ettiği ortaya çıktı. Genç kız ve ailesi, Iğdır'ı terk etmek zorunda kaldı. Ağgül ailesinin avukatı, "Argın'ın oğlu ile yazışmalarını inceledik. O yazışmalarda başka bir kıza da cinsel istismarda bulunduğu yazıyordu. Mağdur kızı bulduk. Sanıktan korktuğu için tanıklık yapmak istemiyor" dedi. FURKAN NEHRİ-HALİT ÖZTÜRK

YASMİN YAŞASIN

SMA'lı Yasemin Elif Salman'ı İstanbul'dan Adana'ya taşıyan özel ambulans, Aksaray'da kaza yaptı. Kazada sürücü, acil tıp teknisyeni Melihan Atar (21) ve Yasmin Elif Salman ile annesi Hilal Salman yaralandı. Yasmin Elif, annesi ve 2 sağlık çalışanı tedavilerinin ardından dün hastaneden çıktı. Trafik canavarına çelme atan Yasmin'in yaşaması ise yurt dışındaki tedaviye bağlıydı. Aile "Kampanyamıza destek bekliyoruz" çağrısı yaptı.

ELMASI MÜMKÜN DEĞİL

Dünyanın en büyük mavi elması, Sotheby's Müzayede Evi'nde satışa çıkarıldı. 'The De Beers Cullinan Blue' isimli 15.10 karatlık elmas için dört alıcı adeta birbiriyle yarıştı. Satış 8 dakikada tamamlanıp bir rekor kırdı. Elması, 57.5 milyon dolar ödeyen gizemli milyarder aldı. Nadir bir parça olan elmas 2021'de Güney Afrika'daki Cullinan madeninde bulunmuş ve renkli elmaslar arasında en yüksek derecelendirmeyi almıştı.

VAHKUM ABD'DE

Thomas James veya Tommy James olduğunu söylemişti. Bunun ardından polis ekipleri, ismi benzediği için James'in fotoğrafını, şüphelilerin görüntüleri arasına yerleştirmişti. Ancak isim benzerliği yüzünden Thomas Raynard James, haksız yere hapse mahkum edildi. Yaklaşık 32 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. 55 yaşındaki James, dün serbest bırakıldı.

TÜRK YUMRUĞU

Trabzon'da Oğuzhan Türk, 8 yıl önce kilo vermek için spor salonuna yazıldı. Antrenörünün yönlendirmesiyle boksla tanıştı. Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Baba Güngör Türk, kurbanlık için sakladığı hayvanını satarak oğlunu Avrupa Şampiyonası'na yolladı. Genç boksör, Bulgaristan'da Avrupa Üçüncüsü olmayı başardı. ÖZGÜR ÖZDEMİR

ŞEHİDİN EMANETİ

Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir, 2 sene önce Sivas'ta bir Kangal çiftliğini ziyaret etti. Yaman adını verdiği köpeği sahiplendi. Onunla birlikte görev yeri olan Hakkari'ye gitti. Ancak çığ düşmesi sonucu şehadete erdi. Köpeği ise silah arkadaşı tarafından yeniden Sivas'a getirildi. Şu anda Yaman'a gözü gibi bakan çiflik sahibi Savaş Koçtepe şunları söyledi: "Yaman'a manevi değeri çok yüksek olduğu için ayrı bir bakım, sevgi ve ilgi gösteriyoruz."

DOKTOR BU NE!

İzmir'de Dr. Nesrin Kanbal (47), 22 yıldır evli olduğu doktor eşi N.Y.'nin (56) şiddetine maruz kaldı. Sürekli kendisini ve çocuklarını darp ettiğini açıkladı. Dr. Kanbal, "Beni duvara yapıştırdı. Sağ omuzum, sağ kulağım burnumun bir kısmı ve kafamın sağ kısmı yarıldı. Şikayetçiyim" diyerek suç duyurusu yaptı...

8 MİLYON EURO İLE HAVUZLU VİLLA KEYFİ

Almanya'da çalıştığı para taşıma şirketinden 8.2 milyon euro çalan Yasemin Gündoğan (28), Türkiye'ye kaçtı. Bir daha da izine rastlanamadı. Gazeteler, "Ege'de havuzlu villa kiraladı. Parayı yiyor" diye yazdı.

ÖLDÜREN YARIŞ

Avcılar'da emekli mali müşavir Hanbeyi Çelik, at yarışı oynamak istedi. Kuponu yaparken kalp krizi geçirip can verdi.

VAKA SAYISI 2 BİN 256

Türkiye'de dün 135 bin 253 Covid-19 testi yapıldı. 2 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 11 bin 193 oldu.

66 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 66 milyon 140 bin lira devretti. 5 bilenler 34 bin 598'er lira, 4 bilenler 782'şer lira, 3 bilenler 39'ar lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.