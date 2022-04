Kedisi Bebek’i kaybeden Esra Sönmezer İstanbul’daki hayvan mezarlığına defnetmek istedi! Fiyatı duyunca şoke oldu

Ünlü oyuncunun kedisi, yanlış tedavi sonucu can verdi. Tekirdağ'a defnedilen kedi için istenen ücret şoke etti! Oyuncu Esra Sönmezer'in İran cinsi kedisi Bebek, 6 sene önce polikistik böbrek hastalığına yakalandı. Geçtiğimiz günlerce 10 yaşına basan kediye, hastalığının daha hızlı iyileşmesi için kök hücre tedavisi uygulandı. Ancak kedi 2 doz tedavinin ardından fenalaştı. Kurtarılamadı. Büyük üzüntü yaşayan Sönmezer, göz bebeğini defnetmek için İstanbul'da bir hayvan mezarlığı aradı. Ancak Belgrad Ormanı çevresinde bulunan ve neredeyse yer olmayan mezarlıktaki defin işlemi için 5 bin lira istenince şaştı kaldı! Tekirdağ'da bir hayvan mezarlığı bulan Sönmezer, defin için 2 bin 900 lira ödeme yaptı. Güzel oyuncu her üç senede bir Bebek'in mezarı için 2 bin 900 lira ödeyeceğini açıkladı.