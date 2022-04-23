Emlak görünümlü çete konut kiralama yalanı ile 80 milyonluk vurgun yaparak deve çiftliği kurduğu iddia edildi

Türkiye Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Deve Bank vurgunuyla tanıştı! Akıllara durgunluk veren olay Bodrum'da yaşandı. Vurgunun başında ise Ribella Turizm olduğu iddia edildi. Bodrum'da emlakçı görünümle Ribella Turizm, yüksek kar payı vaadi yaptı. 800 kişiden para topladı. 80 milyonluk vurgun yaptığı iddia edildi. Ancak bu vurgunun sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Ortalıktan kaybolan firma yetkililerinin, Almanya Fransa, Belçika ve Rusya'dan da mağdurlarının olduğu anlaşıldı. Firma yetkileriyle, mağdurların WhattsApp yazışmaları da ortaya çıktı. Firma yetkilisi A.Y.'nin, mağdura attığı mesajda "Biz iş yaptık sizi nüfusumuza almadım. Elinizde sözleşmeniz, var adliye de orada buyurun gidin. Beni olup olmadık şeylerle meşgul etmeyin. Ne o kadar vaktim var ne de sabrım" ifadesini kullandığı iddia edildi.
HAYRETTİN ŞAŞMAZ-MİKAİL ZEYBEK
UÇANKONDU
Dünya bununla da tanıştı! Norveç merkezli tasarım şirketi Framlab, uçan binalar yaptı. Şirket metropollerde binalar arasındaki boşlukları yüzen binalarla kapatacaklarını açıkladı. Binaların zeplin gibi helyum gazıyla havada duracağı vurgulandı. Binaların adeta bir bulut görünümünde olacağı açıklandı. Framlab yetkilisi Andreas Tjeldflaat "Oluşan 'bulut manzarası' yeni bir tür kamusal alan olarak hizmet edecek" ifadesini kullandı.
HERKES B'AYI'LDI
Hakkari'de annesinden ayrı düşen yavru ayı, Van'a gönderildi. Bakım ve rehabilitasyon sürecinden geçti. Üç saat aralıklarla özel bir diyetle beslendi, sıcak ortamla bakıldı ve biberonla bol bol süt içirildi. Sevimli halleriyle dikkat çeken ayı, İngiliz basınının manşetlerini süsledi. "Sevimli yetim yavru hayata tutundu" denildi.