Emlak görünümlü çete konut kiralama yalanı ile 80 milyonluk vurgun yaparak deve çiftliği kurduğu iddia edildi

Türkiye Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Deve Bank vurgunuyla tanıştı! Akıllara durgunluk veren olay Bodrum'da yaşandı. Vurgunun başında ise Ribella Turizm olduğu iddia edildi. Bodrum'da emlakçı görünümle Ribella Turizm, yüksek kar payı vaadi yaptı. 800 kişiden para topladı. 80 milyonluk vurgun yaptığı iddia edildi. Ancak bu vurgunun sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Ortalıktan kaybolan firma yetkililerinin, Almanya Fransa, Belçika ve Rusya'dan da mağdurlarının olduğu anlaşıldı. Firma yetkileriyle, mağdurların WhattsApp yazışmaları da ortaya çıktı. Firma yetkilisi A.Y.'nin, mağdura attığı mesajda "Biz iş yaptık sizi nüfusumuza almadım. Elinizde sözleşmeniz, var adliye de orada buyurun gidin. Beni olup olmadık şeylerle meşgul etmeyin. Ne o kadar vaktim var ne de sabrım" ifadesini kullandığı iddia edildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ-MİKAİL ZEYBEK