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    Emlak görünümlü çete konut kiralama yalanı ile 80 milyonluk vurgun yaparak deve çiftliği kurduğu iddia edildi

    Bodrum’da emlakçı görünümlü çete, konut kiralama yalanı attı. 80 milyonluk vurgun yaptı. Deve çiftliği kurup paraları harcadı. Mağdurları arasında Almanya, Fransa ve Belçika’da yaşayanlar da vardı. İşte sizler için derlediğimiz 23 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Deve’remülk

    Türkiye Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Deve Bank vurgunuyla tanıştı! Akıllara durgunluk veren olay Bodrum'da yaşandı. Vurgunun başında ise Ribella Turizm olduğu iddia edildi. Bodrum'da emlakçı görünümle Ribella Turizm, yüksek kar payı vaadi yaptı. 800 kişiden para topladı. 80 milyonluk vurgun yaptığı iddia edildi. Ancak bu vurgunun sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Ortalıktan kaybolan firma yetkililerinin, Almanya Fransa, Belçika ve Rusya'dan da mağdurlarının olduğu anlaşıldı. Firma yetkileriyle, mağdurların WhattsApp yazışmaları da ortaya çıktı. Firma yetkilisi A.Y.'nin, mağdura attığı mesajda "Biz iş yaptık sizi nüfusumuza almadım. Elinizde sözleşmeniz, var adliye de orada buyurun gidin. Beni olup olmadık şeylerle meşgul etmeyin. Ne o kadar vaktim var ne de sabrım" ifadesini kullandığı iddia edildi.
    HAYRETTİN ŞAŞMAZ-MİKAİL ZEYBEK



    UÇANKONDU
    Dünya bununla da tanıştı! Norveç merkezli tasarım şirketi Framlab, uçan binalar yaptı. Şirket metropollerde binalar arasındaki boşlukları yüzen binalarla kapatacaklarını açıkladı. Binaların zeplin gibi helyum gazıyla havada duracağı vurgulandı. Binaların adeta bir bulut görünümünde olacağı açıklandı. Framlab yetkilisi Andreas Tjeldflaat "Oluşan 'bulut manzarası' yeni bir tür kamusal alan olarak hizmet edecek" ifadesini kullandı.



    HERKES B'AYI'LDI
    Hakkari'de annesinden ayrı düşen yavru ayı, Van'a gönderildi. Bakım ve rehabilitasyon sürecinden geçti. Üç saat aralıklarla özel bir diyetle beslendi, sıcak ortamla bakıldı ve biberonla bol bol süt içirildi. Sevimli halleriyle dikkat çeken ayı, İngiliz basınının manşetlerini süsledi. "Sevimli yetim yavru hayata tutundu" denildi.



        TEKVANADO
        İzmir'de milli tekvandocu Begüm Alkan Çal (31), 8 ay önce kızı Melodi'yi kucağına aldı. Önceki gün tekvando Dünya Şampiyonası'na katıldı. 40 sporcu arasında dünya şampiyonu olmayı başardı. Büyük mutluluk yaşayan Çal, "8 aylık kızım Melodi ile elde ettiğim ilk ferdi başarı oldu. Büyüyünce onun da bu spora yönlenmesini çok isterim" açıklaması yaptı.



        HAPİSTE ÇÜRÜYECEK
        Türkiye'nin beklediği davada karar çıktı. Korkunç olay, kasım ayında İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Can Göktuğ Boz, hiç tanımadığı Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Cengiz hayatını kaybetti, katil tutuklandı. Dün yapılan duruşmada, Adli Tıp Üst Kurulu'ndan gelen rapor açıklandı. 'Cinayeti işlememi şeytan söyledi' diyen katilin cezai ehliyeti tam çıktı. Mahkeme kararını açıkladı. Cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



        DIŞ'EŞ'LERİ BAKANI
        Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmès, alkışlanacak bir harekete imza attı. Kansere yakalanan eşi Christopher Stone'a bakmak için görevini bıraktı. Wilmès'in mensubu olduğu Liberal Parti (MR) lideri Georges-Louis Bouchez ise şu ifadeleri kullandı: "Sophie Wilmès olağanüstü bir eş ve anne. Hepimiz onun yanındayız.



            249 BİN LİRA DEVRETTİ
            10 bilen çıkmayınca 249 bin lira devretti. 9 bilenler 2 bin 812'şer lira, 8 bilenler 241'er lira, 7 bilenler 43'er lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler 7'şer lira alacak.



            'BUSE'FER PİŞMAN!
            İstanbul'da Buse Cantank, Bağdat Caddesi'nde drift attı. 10 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ehliyeti alındı. Çok pişman olduğunu açıkladı: Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım.

            BANKADA TUZAK
            Adana'da iki hırsız, muhasebecinin araçta bıraktığı 820 bin lirayı çaldı. İkisi de yakalandı ama para bulunamadı.

            PİTBULL CEZASI
            İstanbul Maltepe'de Mustafa Özen'e pitbull saldırdı. Sahibine 15 bin lira ceza yazıldı.

            VEFAT SAYISI 15'E DÜŞTÜ
            Türkiye'de dün 149 bin 252 Covid-19 testi yapıldı, 2 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 19 bin 693 oldu.

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            Haberler Yaşam Emlak görünümlü çete konut kiralama yalanı ile 80 milyonluk vurgun yaparak deve çiftliği kurduğu iddia edildi
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