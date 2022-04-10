İşkenceli yeni sapkınlık! Bunun için para ödüyorlar! "Köle aranıyor" ilanlarıyla buluyorlar

İnternet ve sosyal medyada 'Köle Aranıyor' ilanlarıyla, sadist ve mazoşist yöntemlerle işkence ticareti yapan organizasyonlar ortaya çıktı. Saatlik ücretler ödeyerek, aşağılanma, falaka hatta küllük gibi kullanılmaya kadar her tür işkenceyi satın alanlar, kendilerini 'köle' olarak tanımlıyor. İşkence yaparak saatliği 150 ile 5 bin TL arasında değişen tutarlarda para kazanan kişilere ise 'sahip' adı veriliyor.
'Köleler' ve 'sahipler', 'Köle Aranıyor' ilanlarından, cinsiyet, yaş, ilişki durumu bilgilerini, iletişim numaralarıyla birlikte paylaşıyor. Sahibeler hangi işkenceleri daha iyi yaptıklarını, köleler de aşağılanmaktan mı, dayak yemektin mi, eşya olarak kullanılmaktan mı hoşlandıklarını belirtiyor. Para karşılığı işkence yapan, takma ismiyle 'S.S', Avrupa ve Arap ülkelerinden de çok sayıda müşterisi olduğunu belirterek "Gelenlerin yüzde 95'i evli" dedi. Köle olarak tanımlanan müşterilerden takma isimiyle Cemil ise, evli ve iki çocuk babası olduğunu ifade ederek, "Hizmetçi olmak, sehpa ve küllük olarak kullanılmak en iyi yaptığım kölelikler" dedi.
"İDRAR İÇMENİN HAYALİNİ KURDUM"
DHA muhabirinin 'sahibe' olduğunu düşünerek, bir kafede görüşen 35 yaşındaki Cemil, evli ve 2 çocuk babası olduğunu, tekstil işçisi olarak çalıştığını anlattı. İzin günlerinde kölelik yaptığını söyleyen Cemil, en çok küllük ve masa olarak kullanılmaktan keyif aldığını belirtti. Askerden döndükten sonra, 15 yıldır para ödeyerek kölelik yaptığını anlatan Cemil, "Kültürel ve sosyal nedenlerden dolayı, ailemi kıramadığım için evlendim. Karşı tarafın incinmesini hiç istemem bu yüzden iradem zayıf kalıyor. Benim için her zaman sahibe en üst konumdadır. Önceden ne konuşulursa, nasıl bir yol izlenecekse ona uyarım. Karşı taraf bana o aidiyet duygusunu hissettirdiği zaman her şeyi yaparım. Hizmetçi köleliğinden tutun da karşı tarafın mutlu olması için ne gerekirse, her şeyi yaparım. İdrar içmenin hayalini çok kurdum ama olmadı. Hizmetçi olmak, köpek gibi muamele görmek, tasma takmanız, sehpa olarak kullanılmak, hastanelik olacak şekilde küllük olarak kullanılmak en iyi yaptığım köleliklerdir ve çok severim. İdrar da içebilirim, klozetinizi de temizletebilirsiniz. Beni stres atmak amacıyla da kullanabilirsiniz" dedi.