İşkenceli yeni sapkınlık! Bunun için para ödüyorlar! "Köle aranıyor" ilanlarıyla buluyorlar

"MADDİ İMKANLARDAN DOLAYI BUNU YAPMAK İSTEYEN ÇOK"

Bazı kadınların, para ödeyerek 'sahibe' olduklarını ifade eden S., "Ancak bu sistemde, bir sahibe köleye para ödemez. Hatta köle cebindeki son kuruşu, elinden gelse canını verir. Bu işi yapmak isteyen çok fazla insan var ancak, gerçek bir köle, gerçek bir sahibeyi ayırt edebiliyor" dedi. Kendisine gelen kölelerin çoğunun evli olduğunu belirten S., "Kadın ve yabancı kölelerim de var. Arap ve Avrupa ülkelerinden de çok gelenler var. Yüksek mevkiden insanlar da var. Kesinlikle statüyle ilgili bir şey değil, asgari ücretle çalışan da geliyor. Gelenlerin yüzde 95'i evli. Evliliklerinde eşleriyle paylaşamayacakları bir durum yaşıyorlar" dedi.

"ÜNLÜ BİR İŞ İNSANI BABASIYLA OLAN TEK FOTOĞRAFINI YIRTMAMI İSTEDİ"

Köleleriyle yaşadığı ilginç anıları da anlatan S., "Ünlü bir iş insanı, ölmüş babasıyla olan tek fotoğrafını yırtmamı istemişti. Ben de onu yapmamak için ikna ettim ancak, emin olduğunu söyleyince yaptım" dedi. Kardeş müşterilerinin de olduğunu belirten S., birbirinden habersiz geldiklerini anlattı.