İşkenceli yeni sapkınlık! Bunun için para ödüyorlar! "Köle aranıyor" ilanlarıyla buluyorlar

"İDRAR İÇMENİN HAYALİNİ KURDUM"

DHA muhabirinin 'sahibe' olduğunu düşünerek, bir kafede görüşen 35 yaşındaki Cemil, evli ve 2 çocuk babası olduğunu, tekstil işçisi olarak çalıştığını anlattı. İzin günlerinde kölelik yaptığını söyleyen Cemil, en çok küllük ve masa olarak kullanılmaktan keyif aldığını belirtti. Askerden döndükten sonra, 15 yıldır para ödeyerek kölelik yaptığını anlatan Cemil, "Kültürel ve sosyal nedenlerden dolayı, ailemi kıramadığım için evlendim. Karşı tarafın incinmesini hiç istemem bu yüzden iradem zayıf kalıyor. Benim için her zaman sahibe en üst konumdadır. Önceden ne konuşulursa, nasıl bir yol izlenecekse ona uyarım. Karşı taraf bana o aidiyet duygusunu hissettirdiği zaman her şeyi yaparım. Hizmetçi köleliğinden tutun da karşı tarafın mutlu olması için ne gerekirse, her şeyi yaparım. İdrar içmenin hayalini çok kurdum ama olmadı. Hizmetçi olmak, köpek gibi muamele görmek, tasma takmanız, sehpa olarak kullanılmak, hastanelik olacak şekilde küllük olarak kullanılmak en iyi yaptığım köleliklerdir ve çok severim. İdrar da içebilirim, klozetinizi de temizletebilirsiniz. Beni stres atmak amacıyla da kullanabilirsiniz" dedi.