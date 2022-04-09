Midyeci Ahmet ve eşi Deniz Çelebi arasında sular durulmuyor! Genç kadından canlı yayında sert sözler

Ahmet Çiçek, 'Midyeci Ahmet' markasıyla ün yaptı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında onlarca şubeye ulaştı. Ancak 4 ay önce eşi Deniz Çelebi'den boşandı. İstanbul Beşiktaş'taki merkez şubeyi, 2 çocuğunun annesine bıraktı. Ancak ikili, isim hakkı nedeniyle anlaşmazlık yaşadı! Kavga, sosyal medyaya taşındı. Midyeci Ahmet, önce eşine bıraktığı şubenin karşısına yeni bir dükkan açtı. Ardından "Beşiktaş'taki şubeyle ilgimiz yok" açıklaması yaptı! Ortak evlerini de satışa çıkarınca Deniz Çelebi çıldırdı! Önceki gün katıldığı canlı programında, eşini hedef aldı. "İki tane çocuğun var. Sen onlara sarılmayı bilmedin. Onları 5 ayda iki defa bile görmedin. Çocuğunun rızkının önünde engel oldun" diyerek ağladı. Çelebi, Ahmet Çiçek'in 'Merkez şubeyi satacak' iddialarını yalanladı. "Boşanma protokolüne 'Ben öldükten sonra çocuklarıma geçecek' diye bir madde eklettim. Bunun düşünen bir kadın merkez şubeyi niye satsın?" diyerek karşı çıktı!