Bilim adamlarından heyecan veren araştırma! Gençlik aşısı bulundu

Bilim adamları imkansız denileni başardı! Yaşlı hücreleri yok ederek gençlik aşısına ulaştı! Araştırma, Cambridge Üniversitesi'nde yapıldı! Prof. Dr. Wolf Reik ve ekibi, insanları yaşlandıkça daha uzun süre sağlıklı tutmanın yolunu bulmak için kolları sıvadı! Deneyde, 1990'lı yıllarda klonlanan koyun Dolly'den ilham alındı. Buna göre oluşturulan kök hücreler, hastanın ihtiyaç duyduğu hücre ve dokulara dönüşecek şekilde çoğaltıldı. İnsan vücudunda kalan genç hücreler, yaşlanmış hücrelere savaş açtı. Bu sayede, vücutta genç hücreleri çoğaldı. Prof. Dr. Wolf Reik ve ekibi, 53 yaşındaki hastaya uyguladıkları teknikle hücrelerin yaşının 23'e inmesini sağladı.