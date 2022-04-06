Eşini boşayıp Beşiktaş şubesini eşi Deniz Çelebi'ye bırakan Midyeci Ahmet'in "Bağımız yok" açıklaması ipleri gerdi

Ahmet Çiçek, 'Midyeci Ahmet' ismiyle ün yaptı. Şimdiye kadar tüm Türkiye'de 29'a yakın şube açtı. Ancak bu kez, midyesinin lezzetiyle değil eski eşine yaptığı ayıpla gündemi sarstı! Öyle ki Ahmet Çiçek, yakın zamanda iki evladının annesi Deniz Çelebi ile boşandı. Ayrılırken Beşiktaş'taki dükkanı eşine bıraktı. Ancak boşanma davasından 9 gün sonra bir skandala imza attı! Söz konusu şubenin karşısına yeni bir dükkan açtı. Sosyal medyadan da "Beşiktaş'taki dükkan ile bağımız kalmamıştır. Tabelayı da kısa sürede indireceğiz" paylaşımı yaptı!
GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRÜN!
Büyük şok yaşayan Deniz Çelebi ise Instagram'dan açıklama yaptı. Sözleri tüm Türkiye'yi şoka uğrattı: 'Midyeci Ahmet' markası kolyem satılarak yaratıldı. Geldiğimiz noktada bana ve çocuklarıma verdiği şubeyi bugün elimden almaya çalışıyor. Markayı ben ayakta tuttum. Bütün midyeleri ben yaptım. Ben satışa sundum. Bütün lezzeti benim elimden geçti. Burayı ayakta tutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Herkesin Ahmet'in gerçek yüzü görmesini istiyorum.
DESTEK YAĞDI
Bu kadar yükselince demek ki vefa ortadan kalkıyor, yazıklar olsun.
Karısına çocuklarına bunu yapan müşterisine ne yapmaz!
Kendi ayağına sıkmış!
Bundan sonra hep Beşiktaş'taki ilk şubeye giderim.
Bu adamın hiçbir şubesinden yemeyin ve yedirmeyin!
Adım atmam bir daha hiçbir dükkanına.
Bir bayram günü çocuklarıyla gece yarısına kadar çalıştığını hatırlarım. Sonuna kadar arkandayız abla.
Yaklaşık 3 sene bu markada çalıştım. Bu markaya emek veren bizzat Deniz Hanım'dır. Sessiz kalmayın.