Eşini boşayıp Beşiktaş şubesini eşi Deniz Çelebi'ye bırakan Midyeci Ahmet'in "Bağımız yok" açıklaması ipleri gerdi

Ahmet Çiçek, 'Midyeci Ahmet' ismiyle ün yaptı. Şimdiye kadar tüm Türkiye'de 29'a yakın şube açtı. Ancak bu kez, midyesinin lezzetiyle değil eski eşine yaptığı ayıpla gündemi sarstı! Öyle ki Ahmet Çiçek, yakın zamanda iki evladının annesi Deniz Çelebi ile boşandı. Ayrılırken Beşiktaş'taki dükkanı eşine bıraktı. Ancak boşanma davasından 9 gün sonra bir skandala imza attı! Söz konusu şubenin karşısına yeni bir dükkan açtı. Sosyal medyadan da "Beşiktaş'taki dükkan ile bağımız kalmamıştır. Tabelayı da kısa sürede indireceğiz" paylaşımı yaptı!