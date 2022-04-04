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    Senelerce kadın kimliği ile yaşayan Kumral Bodur'un ilginç hikayesi! 38 yıl sonra erkek olduğunu kanıtlayabildi

    Kumral Bodur, Giresun’da dünyaya geldi. İsminden dolayı nüfus memuru tarafından kadın kimliği verildi! 2 kez resmi nikah olmadan evlendi. 4 çocuğunu, ağabeyinin üzerine kaydettirdi...Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatlayabildi! “Ne kadar ‘Erkeğim’ dediysem de inandıramadım. Nüfus memurunun hatası 38 yılımı zindan etti” dedi.

    Özgür Özdemir
    Kimlik bunalımı!

    Senelerce kadın kimliği taşıyan adamın hikayesi şaşkına çevirdi! 50 yaşındaki Kumral Bodur, Giresun'da dünyaya geldi. 1972'de nüfus dairesinde yapılan hata sonucu kendisine pembe kimlik verildi! İşte o hata, hayatını değiştirdi! İlkokulu bitirdikten sonra lokantada işe giren Kumral Bodur, tanıştığı hakim ve savcılardan yardım istedi! Ancak mahkemelerde 15 hakim ve 19 savcı değişti, bir tek kimliği değişmedi... 18 yaşına geldiğinde, 'kadın' kimliği taşıdığı için dini nikahla evlenebildi. 4 çocuğunu ağabeyinin üzerine kaydettirdi. Talihsiz adamın hasreti 38 yıl sonra bitti. 2010'da gerçek kimliğine kavuşan Bodur şunları söyledi:



    CEZAEVİNE GİRDİ AMA...
    "2 kez nikahsız evlendim. Çocuklarımız oldu. Ancak ikisi de benden ayrıldı. Eşimi dövdüğüm için hapis cezası aldım. Ancak 3 gün sonra serbest bıraktılar. Çünkü kadın kimliğiyle erkek koğuşuna alınmadım! Erkek olduğumu 38 yıldır ispatlayamadım. En son 2010'da erkek kimliğime kavuştum. Üçüncü kez resmi nikah yaparak evlendim ve 2 çocuğum oldu. Onları üzerime kaydettirebildim. Şu ana kadar 8 çocuğum oldu, 2'si öldü. Diğer 4 çocuğum ağabeyimin üzerine gözüküyor. Onları da üzerime kaydettirebilmek için mahkemeye başvurdum.



    49 YAŞINDA ASKER OLDU
    Kumral Bodur, 'kadın' kimliği taşıdığı için askere de gidemedi. Erkek kimliğine kavuştuktan sonra askerlik şubesine gitti. Vatani görevini yapmak istediğini söyledi. 26 gün askerlik yaptıktan sonra terhis edildi.

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    Haberler Yaşam Senelerce kadın kimliği ile yaşayan Kumral Bodur'un ilginç hikayesi! 38 yıl sonra erkek olduğunu kanıtlayabildi
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