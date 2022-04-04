Senelerce kadın kimliği ile yaşayan Kumral Bodur'un ilginç hikayesi! 38 yıl sonra erkek olduğunu kanıtlayabildi





CEZAEVİNE GİRDİ AMA...

"2 kez nikahsız evlendim. Çocuklarımız oldu. Ancak ikisi de benden ayrıldı. Eşimi dövdüğüm için hapis cezası aldım. Ancak 3 gün sonra serbest bıraktılar. Çünkü kadın kimliğiyle erkek koğuşuna alınmadım! Erkek olduğumu 38 yıldır ispatlayamadım. En son 2010'da erkek kimliğime kavuştum. Üçüncü kez resmi nikah yaparak evlendim ve 2 çocuğum oldu. Onları üzerime kaydettirebildim. Şu ana kadar 8 çocuğum oldu, 2'si öldü. Diğer 4 çocuğum ağabeyimin üzerine gözüküyor. Onları da üzerime kaydettirebilmek için mahkemeye başvurdum.